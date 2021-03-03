«Dizel Night» покажет пародию на клип Тины Кароль «Скандал»
Тина Кароль не так давно презентовала клип на новую песню «Скандал». За короткое время видео посмотрело более 7 миллионов человек. Подробнее читайте в материале.
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«Скандал» стал первым синглом из будущего альбома певицы. По мнению Тины Кароль, главный смысл песни — освобождение от собственных преград, избавление от боли прошлого.
«Песня «Скандал» о сильной девушке, которая хочет быть слабой, но только рядом с единственным мужчиной. Лишенная права на взаимную любовь, она должна быть сильной, просто потому что так надо», — говорит Тина Кароль.
Режиссером клипа выступил Indy Hait. Слова песни написала Тина Кароль в соавторстве с Аркадием Александровым.
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К слову, уже 6 марта в 22:22 в новом вечернем шоу «Дизель Найт» зрители телеканала СТБ смогут увидеть пародию на клип певицы в исполнении непревзойденной Виктории Булитко.
«Пародию на клип Тины Кароль мы начали делать сразу после его премьеры. И уже через 8 часов мы все отсняли. Кстати, в номере мы еще используем иллюзию», — поделился деталями ведущий юмористического шоу «Dizel Night» Егор Крутоголов.
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