«Dizel Night» покаже пародію на кліп Тіни Кароль «Скандал»

Тіна Кароль нещодавно презентувала кліп на нову пісню «Скандал». За короткий час відео переглянуло понад 7 мільйонів людей. Детальніше читайте в матеріалі.

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«Скандал» став першим синглом з майбутнього альбому співачки. На думку Тіни Кароль, головний сенс пісні — звільнення від власних перешкод, позбавлення від болю минулого.

«Пісня «Скандал» про сильну дівчину, яка хоче бути слабкою, але тільки поряд із єдиним чоловіком. Позбавлена ​​права на взаємне кохання, вона повинна бути сильною, просто тому що так треба», — каже Тіна Кароль.

Режисером кліпу виступив Indy Hait. Слова пісні написала Тіна Кароль у співавторстві з Аркадієм Александровим.

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До слова, вже 6 березня о 22:22 в новому вечірньому шоу «Дизель Найт» глядачі телеканалу СТБ зможуть побачити пародію на кліп співачки у виконанні неперевершеної Вікторії Булітко.

«Пародію на кліп Тіни Кароль ми почали робити відразу після його прем’єри. І вже через 8 годин ми все відзняли. До речі, в номері ми ще використовуємо ілюзію», — поділився деталями ведучий гумористичного шоу «Dizel Night» Єгор Крутоголов.

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