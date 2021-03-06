«Dizel Night» покаже пародію на кліп Тіни Кароль «Скандал»
Тіна Кароль нещодавно презентувала кліп на нову пісню «Скандал». За короткий час відео переглянуло понад 7 мільйонів людей. Детальніше читайте в матеріалі.
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«Скандал» став першим синглом з майбутнього альбому співачки. На думку Тіни Кароль, головний сенс пісні — звільнення від власних перешкод, позбавлення від болю минулого.
«Пісня «Скандал» про сильну дівчину, яка хоче бути слабкою, але тільки поряд із єдиним чоловіком. Позбавлена права на взаємне кохання, вона повинна бути сильною, просто тому що так треба», — каже Тіна Кароль.
Режисером кліпу виступив Indy Hait. Слова пісні написала Тіна Кароль у співавторстві з Аркадієм Александровим.
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До слова, вже 6 березня о 22:22 в новому вечірньому шоу «Дизель Найт» глядачі телеканалу СТБ зможуть побачити пародію на кліп співачки у виконанні неперевершеної Вікторії Булітко.
«Пародію на кліп Тіни Кароль ми почали робити відразу після його прем’єри. І вже через 8 годин ми все відзняли. До речі, в номері ми ще використовуємо ілюзію», — поділився деталями ведучий гумористичного шоу «Dizel Night» Єгор Крутоголов.
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