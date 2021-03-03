Телеканал СТБ разом з «Дизель Студіо» готує особливий весняний подарунок для телеглядачів. 6 березня в ефірі СТБ відбудеться прем’єра вечірнього шоу «Dizel Night», аналогів якому в Україні немає. Це буде суботнє праймове шоу з хорошим гумором, піснями, пародіями, номерами і зірковими гостями.

Більше на тему: #Сильний: СТБ і «Холостяк» продовжують кампанію проти гендерних стереотипів

Ведучими «Dizel Night» стали улюблені зірки ‒ Григорій Решетник, Дмитро Танкович та Єгор Крутоголов.

СТБ завжди був телеканалом найкращих шоу та унікальних реаліті. Створюючи наші проєкти, ми завжди орієнтувалися на запит аудиторії, тому вже давно були в пошуку гумористичного проєкту, який об’єднає біля екранів усю країну. Спільно з нашим партнером «Дизель Студіо» ми розробили вечірнє гумористичне шоу, яке ввібрало в себе найкращі міжнародні практики. І вже в березні чекаємо всіх на прем’єру нового проєкту «Dizel Night». Це буде веселе, часом несподіване, але дуже яскраве суботнє праймове шоу в найкращих традиціях СТБ і «Дизель Студіо», ‒ коментує керуюча директорка СТБ Людмила Семчук.

Dizel Night (Дизель Найт) – нові випуски вечірнього шоу 2021

Кожен випуск «Dizel Night» складатиметься з кількох яскравих рубрик: інтерактиви з селебріті, скетчі, зіркові батли, музичний крокодил, пародії на відомі проєкти українських телеканалів, а також ілюзії і магія, які стануть красивим елементом великого шоу.

‒ «Дизель Студіо» завжди були вільні у своїй творчості, тематиці, поданні, але часто від реалізації всіх задумів нас стримував естрадний формат. Адже ми знімаємо «Дизель Шоу» у величезному залі, де сидить 4 тисячі людей і всі повинні бачити, що відбувається на сцені. А нам дуже хотілося знімати різні скетчі, робити підзйомки, змінювати декорації, як у кіно, гратися зі зміною зовнішності акторів. Усе це можливо реалізувати у великому студійному шоу. Разом з керівництвом СТБ ми зрозуміли, що саме такий формат актуальний для їхнього глядача. СТБ ‒ це канал великих, успішних і красивих шоу: «Х-фактор», «Холостяк» і «Холостячка», «Україна має талант», «Танцюють всі!». Ми сподіваємося, що нам вдалося взяти все найкраще і реалізувати в нашому новому проєкті. «Dizel Night» ‒ це різноманітність жанрів, це шоу-бурлеск, яке, на нашу думку, дуже підходить СТБ. Буде в ньому і соціальний складник, адже ми не зраджуємо свій принцип ‒ створювати народне шоу! Ми хочемо, щоб у суботу ввечері біля екранів збирався глядач, який справді хоче відпочити, розслабитися і навіть над чимось задуматися, ‒ розповів шеф-редактор «Дизель Студіо» Олексій Бланар.

Для виробництва шоу задіяні два великі павільйони в Київській області площею 800 і 2000 кв.м. Декорації вагою 4 тонни і висотою в триповерховий будинок розробляли з осені минулого року. На спорудження пішло 10 днів. Декорації розділені на три зони: вітальну, де будуть ефектно з’являтися ведучі і зірки, гостьову ‒ зону інтерв’ю та ігрову з рухомим екраном. Щовипуску в студії буде понад 100 глядачів: фанати, запрошені зірки й актори масових сцен.

Хронометраж одного випуску ‒ 90 хвилин.

Video: «Dizel Night» на СТБ: нове вечірнє гумористичне шоу від «Дизель Студіо» Dizel Night - нове шоу, аналогів якому в Україні немає. Його прем'єра відбудеться 6 березня в ефірі СТБ. Дизель Найт - суботнє праймове шоу з хорошим гумором, піснями, пародіями, номерами і зірковими гостями

Video: «Dizel Night» на СТБ: нове вечірнє гумористичне шоу від «Дизель Студіо» Dizel Night - нове шоу, аналогів якому в Україні немає. Його прем'єра відбудеться 6 березня в ефірі СТБ. Дизель Найт - суботнє праймове шоу з хорошим гумором, піснями, пародіями, номерами і зірковими гостями

Video: «Dizel Night» на СТБ: нове вечірнє гумористичне шоу від «Дизель Студіо» Dizel Night - нове шоу, аналогів якому в Україні немає. Його прем'єра відбудеться 6 березня в ефірі СТБ. Дизель Найт - суботнє праймове шоу з хорошим гумором, піснями, пародіями, номерами і зірковими гостями

Video: «Dizel Night» на СТБ: нове вечірнє гумористичне шоу від «Дизель Студіо» Dizel Night - нове шоу, аналогів якому в Україні немає. Його прем'єра відбудеться 6 березня в ефірі СТБ. Дизель Найт - суботнє праймове шоу з хорошим гумором, піснями, пародіями, номерами і зірковими гостями

Читайте нас також у Viber і Telegram СТБ