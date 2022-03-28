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Актори «Дизель Студіо» записали щемливе звернення до армії Білорусі

28.03.2022

З 24 лютого путінська армія веде повномасштабне вторгнення в Україну й усіма способами намагається втягнути у війну Білорусь. Із території Білорусі ведуться ракетні удари по Україні, росія провозить через країну свої війська й забезпечення. Проте цього окупантам мало, і вони намагаються втягнути у війну білоруську армію. Актори популярного проєкту «Дизель Студіо» записали емоційне відео для солдатів білоруської армії та всіх білорусів.

Єгор Крутоголов, Вікторія Булітко, Олександр Бережок, Яна Глущенко, Євген Гашенко, Дмитро Танкович, Євген Сморигін і Юлія Мотрук звернулися до білорусів із проханням не вступати у війну проти України.

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