С 24 февраля путинская армия ведет полномасштабное вторжение в Украину и всеми средствами пытается втянуть в войну Беларусь. С территории Беларуси ведутся ракетные удары по Украине, россия провозит через страну свои войска и наладила снабжение. Однако этого оккупантам мало, и они пытаются втянуть в войну беларускую армию. Актеры популярного проекта «Дизель Студио» записали эмоциональное видео для солдат беларуской армии и всех беларусов.

Егор Крутоголов, Виктория Булитко, Александр Бережок, Яна Глущенко, Евгений Гашенко, Дмитрий Танкович, Евгений Сморигин и Юлия Мотрук обратились к беларусам с просьбой не вступать в войну против Украины.

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