«Dizel Night» покажет пародию на клип Тины Кароль «Скандал»

Тина Кароль не так давно презентовала клип на новую песню «Скандал». За короткое время видео посмотрело более 7 миллионов человек. Подробнее читайте в материале.

Больше по теме: «Dizel Night» на СТБ: новое вечернее юмористическое шоу от «Дизель Студио»

«Скандал» стал первым синглом из будущего альбома певицы. По мнению Тины Кароль, главный смысл песни — освобождение от собственных преград, избавление от боли прошлого.

«Песня «Скандал» о сильной девушке, которая хочет быть слабой, но только рядом с единственным мужчиной. Лишенная права на взаимную любовь, она должна быть сильной, просто потому что так надо», — говорит Тина Кароль.

Режиссером клипа выступил Indy Hait. Слова песни написала Тина Кароль в соавторстве с Аркадием Александровым.

Больше по теме: «В этот раз я была хотя бы одетая», — Яна Глущенко поделилась в Instagram откровенным архивным фото

К слову, уже 6 марта в 22:22 в новом вечернем шоу «Дизель Найт» зрители телеканала СТБ смогут увидеть пародию на клип певицы в исполнении непревзойденной Виктории Булитко.

«Пародию на клип Тины Кароль мы начали делать сразу после его премьеры. И уже через 8 часов мы все отсняли. Кстати, в номере мы еще используем иллюзию», — поделился деталями ведущий юмористического шоу «Dizel Night» Егор Крутоголов.

Больше по теме: «Dizel Night»: Евгений Гашенко показал первые закадровые фото нового шоу

Читайте нас также в Viber и Telegram СТБ.