Актриса «Дизель Студио» Яна Глущенко на своей странице в Instagram показала себя в образе Тины Кароль — сейчас и 12 лет назад.

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В новом вечернем шоу «Dizel Night»(СТБ) актриса спародировала Тину Кароль в клипе «Скандал». Сама Яна в восторге от номера, тем более, что пародию начали снимать уже через 8 часов после премьеры клипа.

«Образ получился настолько правдоподобным, что даже наши костюмеры перепутали меня с настоящей Тиной»,— написала в своем посте Яна.

Вместе с новым образом актриса разместила и фото 12-летней давности — оказывается, в начале своей карьеры Яна уже перевоплощалась в певицу в клипе «Ноченька».

«В этот раз я была хотя бы одетая! А то 12 лет назад, когда мы пародировали клип «Ноченька», из одежды на мне были только трусики. Костюм для пародии клипа «Скандал» не менее скандальный — купили мы его в секс-шопе. Наряд мне пришлось надеть задом наперед и получилось очень сексуально».

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Еще больше интересных пародий и ярких образов в исполнении актрисы можно будет увидеть в шоу «Дизель Найт» на телеканале СТБ 6 марта в 22:22.

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