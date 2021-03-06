Актриса «Дизель Студіо» Яна Глущенко на своїй сторінці в Instagram показала себе в образі Тіни Кароль — зараз і 12 років тому.

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У новому вечірньому шоу «Dizel Night» (СТБ) актриса спародіювала Тіну Кароль у кліпі «Скандал». Сама Яна у захваті від номера, тим більше, що пародію почали знімати вже через 8 годин після прем’єри кліпу.

«Образ вийшов настільки правдоподібний, що навіть наші костюмери переплутали мене з Тіною», — написала у своєму пості Яна.

Разом із новим образом актриса розмістила і фото 12-річної давності — виявляється, на початку своєї кар’єри Яна вже перевтілювалася у співачку у кліпі «Ноченька”.

«Цього разу я була хоча б одягнена! А то 12 років тому, коли ми пародіювали кліп «Ноченька», з одягу на мені були тільки трусики. Костюм для пародії кліпу «Скандал» не менш скандальний — купили ми його у секс-шопі. Вбрання мені довелося надіти задом наперед і вийшло дуже сексуально».

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Ще більше цікавих пародій й яскравих образів у виконанні актриси можна буде побачити у шоу «Дизель Найт» на телеканалі СТБ 6 березня о 22:22.

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