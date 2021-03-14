13 березня в ефірі телеканалу СТБ вийшов 2 випуск гумористичного шоу ««Dizel Night». Цього разу зірковим гостем програми став неймовірний DZIDZIO, який розповів про те, як працював на митниці. Також глядачі побачили пародії на колишнього Президента США Дональда Трампа і королеву Великої Британії. Подробиці в матеріалі.

Більше на тему: «Dizel Night»: Одкровення Насті Каменських і зізнання Григорія Решетника

Ведучі гумористичного шоу «Дизель Найт» почали випуск із найактуальніших новин, які відбулися у світі за останній час. Тепер кожен українець знає все про вакцину від коронавірусу, про події в Білоруській Республіці, а також про нові дослідження британських учених.

Неперевершена пародія на колишнього Президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа нікого не залишила байдужим. Схожість вражає! А ось королева Великої Британії в геніальному виконанні актора «Dizel Night» Євгена Сморігіна викликала у глядачів невимовний захват. Ще б пак, адже монархиня Сполученого Королівства приголомшила світ новиною про те, що збирається зареєструватися в найбільш прогресивній соціальній мережі — TikTok!

Не обійшли увагою автори гумористичного шоу і недавній виступ української співачки Ірини Білик на закритій вечірці в Олександра Лукашенка.

Також актори «Дизель Найт» пофантазувати, яким міг би бути другий сезон найпопулярнішого романтичного шоу «Холостячка», якби головною героїнею стала не зовсім звичайна претендентка. До слова, у пародії взяли участь герої проєкту Олексій Тригубенко і Андрій Шатирко.

Також у гумористичному шоу з’явилися маленькі експерти, які відповідали на складні запитання — «Велика думка».

Ну, і на завершення гостем розважального шоу став мегапопулярний DZIDZIO. Співак розповів про те, як у минулому працював на митниці, а також про те, як йому було грати з феноменальною Адою Роговцевою у фільмі «Де гроші». А в рубриці «Музична підстава» DZIDZIO виконав улюблені хіти в оперному стилі.

Читайте нас також у Viber і Telegram СТБ.