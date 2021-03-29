27 березня в ефірі телеканалу СТБ вийшов 4 випуск гумористичного шоу «Dizel Night». Цього разу зірковою гостею програми стала неперевершена Лілія Ребрик, яка розповіла про те, як їй було грати в парі з Єгором Крутоголовом. А ось епатажний Діма Коляденко розкрив правду про те, що приховує у своєму саквояжі. Подробиці в матеріалі.

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Гостею вечірнього шоу «Дизель Найт» стала неперевершена акторка Лілія Ребрик. Вона поділилась, як їй грати в парі з Єгором Крутоголовом у серіалі «Папаньки». Також Лілія Ребрик відкрила таємницю і розповіла про те, що нового і цікавого чекає на глядачів у комедійному серіалі.

У другій частині програми зірковим гостем став Діма Коляденко, який розповів про свою творчість і, нарешті, показав, що носить у своєму саквояжі! А актриса «Дизель Студіо» Вікторія Булітко й зовсім приголомшила всіх новиною про те, що виходить заміж за… Дмитра Дікусара. Як на це відреагували ведучі проєкту?

Дивіться повний 4 випуск «Dizel Night» — на вас чекають пародії на проєкти телеканалу СТБ «Звана вечеря» і «Сліпа».

Video: «Dizel Night»: Що приховує у своєму саквояжі Діма Коляденко Dizel Night: в 4 випуску Лілія яма розповіла, як це - грати в парі з Єгора Крутоголова. Також в 4 випуску Дизель Найт билв пародія на проект Звана вечеря

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