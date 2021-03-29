«Dizel Night»: Що приховує у своєму саквояжі Діма Коляденко
27 березня в ефірі телеканалу СТБ вийшов 4 випуск гумористичного шоу «Dizel Night». Цього разу зірковою гостею програми стала неперевершена Лілія Ребрик, яка розповіла про те, як їй було грати в парі з Єгором Крутоголовом. А ось епатажний Діма Коляденко розкрив правду про те, що приховує у своєму саквояжі. Подробиці в матеріалі.
Більше на тему: «Dizel Night»: Які таємниці про себе розповіла Оля Полякова
Гостею вечірнього шоу «Дизель Найт» стала неперевершена акторка Лілія Ребрик. Вона поділилась, як їй грати в парі з Єгором Крутоголовом у серіалі «Папаньки». Також Лілія Ребрик відкрила таємницю і розповіла про те, що нового і цікавого чекає на глядачів у комедійному серіалі.
У другій частині програми зірковим гостем став Діма Коляденко, який розповів про свою творчість і, нарешті, показав, що носить у своєму саквояжі! А актриса «Дизель Студіо» Вікторія Булітко й зовсім приголомшила всіх новиною про те, що виходить заміж за… Дмитра Дікусара. Як на це відреагували ведучі проєкту?
Дивіться повний 4 випуск «Dizel Night» — на вас чекають пародії на проєкти телеканалу СТБ «Звана вечеря» і «Сліпа».