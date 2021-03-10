«Dizel Night»: Одкровення Насті Каменських і зізнання Григорія Решетника
6 березня на телеканалі СТБ відбулась грандіозна прем’єра нового гумористичного шоу «Dizel Night». У першому випуску зіркова гостя програми Настя Каменських розповіла, як це ― жити з генієм. Також глядачі побачили пародії на новорічне привітання Президента України Володимира Зеленського і дізналися, наскільки важко було Григорію Решетнику зберігати в таємниці ім’я переможця найромантичнішого шоу країни — «Холостячка». Подробиці в матеріалі.
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«Дизель Найт» — нове гумористичне шоу, у якому беруть участь найсмішніші коміки, круті зірки кіно й естради та яскраві телевізійні персонажі. А ще — маги, пародисти й інші талановиті люди. У шоу на глядачів чекають круті пародії та актуальні сцени з життя кожного українця. І все це під супровід колоритного музичного «Соловйов-бенду»!
І на початку прем’єрного випуску шоу ведучі гумористичного проєкту Дмитро Танкович і Григорій Решетник привітали всіх жінок зі святом весни:
«Дорогі глядачки телеканалу СТБ! Ми бажаємо вам не бути «Однією за всіх», і щоб частіше залишалася «Хата на тата». Щоб ви змогли спокійно сходити на «Звану вечерю» і там з подругами обговорити «Неймовірну правду про зірок». А ще ми хочемо вам побажати, щоб ваш чоловік готував, як «МастерШеф». І неважливо «зважені» ви чи «не зважені», головне, завжди залишайтеся щасливими. І незважаючи на те, що вам постійно потрібно бути «Супермамою», 8 Березня проведіть, як «Холостячка»!»
До привітань ведучих приєднався сам Президент України Володимир Зеленський. А точніше, актор «Дизель Найт» Євген Сморігін виконав чудову пародію на новорічну промову гаранта.
Зірковою гостею програми стала неймовірна Настя Каменських, яка розповіла, як це ― жити з Потапом. Як зізналася співачка, її чоловік — геній, якому важко дається виконання домашніх обов’язків та інших доручень NK (хоча дуже старається!), адже практично постійно він пише нові пісні. Також Настя Каменських продемонструвала непересічні лінгвістичні здібності і взяла участь у рубриці «Музична підстава» — відомі українські пісні виконала іспанською мовою.
У 1 випуску «Дизель Найт» глядачі побачили незвичайну пародію на серіал «Сліпа». Також на сцені розважального шоу засяяла абсолютно нова зірка українського шоу-бізнесу — Єлизавета Блудова, або просто ЛізоБлюдова. І тільки в проєкті «Dizel Night» глядачі змогли побачити залаштунки найуспішнішого дейтинг-шоу «Холостячка». Григорій Решетник розповів і показав, як важко тримати в секреті ім’я переможця проєкту.
Video: «Dizel Night»: Одкровення Насті Каменських і зізнання Григорія Решетника
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