6 марта на телеканале СТБ состоялась грандиозная премьера нового юмористического шоу «Dizel Night». В первом выпуске звездная гостья программы Настя Каменских рассказала, каково это ― жить с гением. Также зрители увидели пародии на новогоднее поздравление Президента Украины Владимира Зеленского и узнали, насколько тяжело было Григорию Решетнику хранить в тайне имя победителя самого романтического шоу страны — «Холостячка». Подробности в материале.

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«Дизель Найт» — новое юмористическое шоу, в котором принимают участие самые смешные комики, крутые звезды кино и эстрады и яркие телевизионные персонажи. А еще — маги, пародисты и другие талантливые люди. В шоу зрителей ждут крутые пародии и актуальные сцены из жизни каждого украинца. И все это под сопровождение колоритного музыкального «Соловьев-бенда»!

И в начале премьерного выпуска шоу ведущие юмористического проекта Дмитрий Танкович и Григорий Решетник поздравили всех женщин с праздником весны:

А к поздравлениям ведущих присоединился сам Президент Украины Владимир Зеленский. А точнее, актер «Дизель Найт» Евгений Сморигин исполнил великолепную пародию на новогоднюю речь гаранта.

Звездной гостьей программы стала невероятная Настя Каменских, которая рассказала, каково это ― жить с Потапом. Как призналась певица, ее муж — гений, который с трудом выполняет работу по дому и другие поручения NK (хотя очень старается!), ведь практически постоянно придумывает новые песни. Также Настя Каменских продемонстрировала невероятные лингвистические способности и поучаствовала в рубрике «Музыкальная подстава» — известные украинские песни исполнила на испанском языке.

В 1 выпуске «Дизель Найт» зрители увидели необычную пародию на сериал «Сліпа». Также на сцене развлекательного шоу засияла абсолютно новая звезда украинского шоу-бизнеса — Елизавета Блудова, или просто ЛизоБлюдова. И только в проекте «Dizel Night» зрители смогли увидеть закулисье самого успешного дейтинг-шоу «Холостячка». Григорий Решетник рассказал и показал, как тяжело держать в секрете имя победителя проекта.

Video: «Dizel Night»: Откровения Насти Каменских и признания Григория Решетника Dizel Night : в 1 выпуске Настя Каменских рассказала, каково это ― жить с гением. Также в 1 выпуске Дизель Найт была пародия на Президента Украины

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