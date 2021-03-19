20 марта в 22:22 в эфире телеканала СТБ выйдет третий выпуск нового юмористического шоу «Dizel Night». Это праймовый субботний проект, который поразит зрителей шутками, интервью со звездами и невероятными пародиями. На этот раз гостьей станет непревзойденная Королева Ночи Оля Полякова. Подробнее читайте в материале.

В 3 выпуске юмористического шоу «Dizel Night» зрителей телеканала СТБ ждет еще больше пародий и приглашенных селебрити! На сцене появится Королева Ночи Оля Полякова, которая исполнит свой хит в нескольких непредсказуемых стилях. Такой звезду еще не видел никто! Какие еще веселые сюрпризы подготовят создатели «Дизель Найт»?

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Не пропустите уже 20 марта в 22:22 на телеканале СТБ третий выпуск нового развлекательного шоу «Dizel Night». Успейте первыми посмотреть то, о чем завтра будет говорить вся страна!

Video: «Dizel Night»: чем заинтересует 3 выпуск юмористического шоу Dizel Night 3 выпуск посетит Оля Полякова. Смотрите Дизель Найт 2021 выпуск 3 - лучшие пародии на шоу и клипы

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