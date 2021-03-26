27 марта в 22:22 в эфире телеканала СТБ выйдет четвертый выпуск нового юмористического шоу «Dizel Night». Это праймовый субботний проект, который поразит зрителей шутками, интервью со звездами и невероятными пародиями. На этот раз гостьей станет Лилия Ребрик. Подробнее читайте в материале.

4 выпуск юмористического вечернего шоу «Dizel Night», аналогов у которого в Украине нет, порадует еще большим количеством пародий и веселых номеров. Зрителей ждет разнообразие жанров и шоу-бурлеск с хорошим юмором, песнями, пародиями и звездными гостями. Селебрити будут состязаться в батлах, играть в музыкального крокодила и многое другое. «Dizel Night» покажет пародии на известные проекты украинских телеканалов, а также иллюзии и магию, которые станут красивым элементом большого шоу. В 4 выпуске звездной гостьей станет непревзойденная Лилия Ребрик.

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Не пропустите уже 27 марта в 22:22 на телеканале СТБ четвертый выпуск нового развлекательного шоу «Dizel Night». Успейте первыми посмотреть то, о чем завтра будет говорить вся страна!

Video: «Dizel Night»: чем заинтересует 4 выпуск юмористического шоу Dizel Night 4 выпуск посетит Лилия Ребрик. Смотрите Дизель Найт 2021 выпуск 4 - лучшие пародии на шоу и клипы

Video: «Dizel Night»: чем заинтересует 4 выпуск юмористического шоу Dizel Night 4 выпуск посетит Лилия Ребрик. Смотрите Дизель Найт 2021 выпуск 4 - лучшие пародии на шоу и клипы

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