27 березня о 22:22 в ефірі телеканалу СТБ вийде четвертий випуск нового гумористичного шоу «Dizel Night». Це праймовий суботній проєкт, який вразить глядачів жартами, інтерв’ю з зірками і неймовірними пародіями. Цього разу гостею стане Лілія Ребрик. Детальніше читайте в матеріалі.

4 випуск гумористичного вечірнього шоу «Dizel Night», аналогів якому в Україні немає, порадує ще більшою кількістю пародій і веселих номерів. На глядачів чекає різноманітність жанрів і шоу-бурлеск із хорошим гумором, піснями, пародіями і зірковими гостями. Селебріті змагатимуться в батлах, гратимуть у музичного крокодила і багато іншого. «Dizel Night» покаже пародії на відомі проєкти українських телеканалів, а також ілюзії та магію, які стануть гарним елементом великого шоу. У 4 випуску зірковою гостею стане неперевершена Лілія Ребрик.

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Не пропустіть уже 27 березня о 22:22 на телеканалі СТБ четвертий випуск нового розважального шоу «Dizel Night». Побачте першими те, про що завтра говоритиме вся країна!

Video: «Dizel Night»: чим зацікавить 4 випуск гумористичного шоу Dizel Night 4 випуск відвідає Лілія Ребрик. Дивіться Дизель Найт 2 021 випуск 4 - кращі пародії на шоу і кліпи

Video: «Dizel Night»: чим зацікавить 4 випуск гумористичного шоу Dizel Night 4 випуск відвідає Лілія Ребрик. Дивіться Дизель Найт 2 021 випуск 4 - кращі пародії на шоу і кліпи

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