«Dizel Night»: чим зацікавить 4 випуск гумористичного шоу
26.03.2021
27 березня о 22:22 в ефірі телеканалу СТБ вийде четвертий випуск нового гумористичного шоу «Dizel Night». Це праймовий суботній проєкт, який вразить глядачів жартами, інтерв’ю з зірками і неймовірними пародіями. Цього разу гостею стане Лілія Ребрик. Детальніше читайте в матеріалі.
4 випуск гумористичного вечірнього шоу «Dizel Night», аналогів якому в Україні немає, порадує ще більшою кількістю пародій і веселих номерів. На глядачів чекає різноманітність жанрів і шоу-бурлеск із хорошим гумором, піснями, пародіями і зірковими гостями. Селебріті змагатимуться в батлах, гратимуть у музичного крокодила і багато іншого. «Dizel Night» покаже пародії на відомі проєкти українських телеканалів, а також ілюзії та магію, які стануть гарним елементом великого шоу. У 4 випуску зірковою гостею стане неперевершена Лілія Ребрик.