20 березня в ефір телеканалу СТБ вийшов 3 випуск гумористичного шоу «Dizel Night». Цього разу зірковою гостею програми стала Королева української естради — Оля Полякова, яка розповіла про те, як знімалася в парі з DZIDZIO. Подробиці в матеріалі.

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Ведучі гумористичного шоу «Дизель Найт» на початку випуску вирішили з’ясувати, хто крутіший: чоловіки чи жінки. Але чи впорається Єгор Крутоголов із залізними доказами того, що з жінками сперечатися марно, адже вони завжди перемагають.

Гостями вечірнього шоу стали судді «МастерШеф» — Ольга Мартиновська і Володимир Ярославський, які із задоволенням розповіли про тонкощі зйомок проєкту. Також судді прокоментували пародію на кулінарне шоу, яку представили актори «Dizel Night». Після цього Ольга Мартиновська і Володимир Ярославський продемонстрували кілька конкурсів із кулінарного шоу і перевірили, чи зможуть впоратися із завданнями актори Дизель найт.

Також зірковою гостею програми стала Оля Полякова. І ведучі зуміли здивувати Королеву Ночі, адже продемонстрували неймовірну ілюзію, яка просто шокувала співачку. Під час випуску Оля Полякова розповіла про свою сім’ю, а також про всю живність, яку розводить вдома. Як зізналася зірка, у неї є кілька десятків кіз, котів та інших домашніх тварин.

Також Оля Полякова розповіла про акторський досвід і про те, як їй було грати в парі з DZIDZIO. А в улюбленій рубриці Євген Сморігіна «Музична підстава» Оля Полякова заспівала свою знамениту пісню «Королева ночі» в різних музичних стилях.

Ну, і на завершення випуску глядачі побачили вже традиційну пародію на містичний серіал телеканалу СТБ «Сліпа», а також пародію на заступника міністра охорони здоров’я і головного державного санітарного лікаря України Віктора Ляшка.

Video: «Dizel Night»: Які таємниці і секрети розповіла про себе Оля Полякова Dizel Night: в 3 випуску Оля Полякова, яка розповіла про те, як знімалася в парі з DZIDZIO. Також в 3 випуску Дизель Найт була пародія на головного санітарного лікаря України Віктора Ляшка

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