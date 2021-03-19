20 березня о 22:22 в ефірі телеканалу СТБ вийде третій випуск нового гумористичного шоу «Dizel Night». Це праймовий суботній проєкт, який вразить глядачів жартами, інтерв’ю з зірками і неймовірними пародіями. Цього разу гостею програми стане неперевершена Королева Ночі Оля Полякова. Детальніше читайте в матеріалі.

У 3 випуску гумористичного шоу «Dizel Night» на глядачів телеканалу СТБ чекає ще більше пародій і запрошених селебріті! На сцені з’явиться Королева Ночі Оля Полякова, яка виконає свій хіт у кількох непередбачуваних стилях. Такою зірку ще не бачив ніхто! Які ще веселі сюрпризи підготують творці «Дизель Найт»?

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Не пропустіть уже 20 березня о 22:22 на телеканалі СТБ третій випуск нового розважального шоу «Dizel Night». Устигніть першими подивитися те, про що завтра говоритиме вся країна!

Video: «Dizel Night»: чим зацікавить 3 випуск гумористичного шоу Dizel Night 3 випуск відвідає Оля Полякова. Дивіться Дизель Найт 2021 випуск 3 - кращі пародії на шоу і кліпи

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