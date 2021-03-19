«Dizel Night»: чим зацікавить 3 випуск гумористичного шоу
19.03.2021
20 березня о 22:22 в ефірі телеканалу СТБ вийде третій випуск нового гумористичного шоу «Dizel Night». Це праймовий суботній проєкт, який вразить глядачів жартами, інтерв’ю з зірками і неймовірними пародіями. Цього разу гостею програми стане неперевершена Королева Ночі Оля Полякова. Детальніше читайте в матеріалі.
У 3 випуску гумористичного шоу «Dizel Night» на глядачів телеканалу СТБ чекає ще більше пародій і запрошених селебріті! На сцені з’явиться Королева Ночі Оля Полякова, яка виконає свій хіт у кількох непередбачуваних стилях. Такою зірку ще не бачив ніхто! Які ще веселі сюрпризи підготують творці «Дизель Найт»?