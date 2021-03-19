Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
PCEtLSA8c2NyaXB0IGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWlkPSIxMjQ5Ig0KZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJTVEJfRnVsbHNjcmVlbiIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tY29udGVudF9pZD0ic3RiLnVhIiBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMTEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4gLS0+

«Dizel Night»: чим зацікавить 3 випуск гумористичного шоу

19.03.2021

20 березня о 22:22 в ефірі телеканалу СТБ вийде третій випуск нового гумористичного шоу «Dizel Night». Це праймовий суботній проєкт, який вразить глядачів жартами, інтерв’ю з зірками і неймовірними пародіями. Цього разу гостею програми стане неперевершена Королева Ночі Оля Полякова. Детальніше читайте в матеріалі.

дизель найт

У 3 випуску гумористичного шоу «Dizel Night» на глядачів телеканалу СТБ чекає ще більше пародій і запрошених селебріті! На сцені з’явиться Королева Ночі Оля Полякова, яка виконає свій хіт у кількох непередбачуваних стилях. Такою зірку ще не бачив ніхто! Які ще веселі сюрпризи підготують творці «Дизель Найт»?

Більше на тему: «Dizel Night»: Пародія на Трампа і королеву Великої Британії

Не пропустіть уже 20 березня о 22:22 на телеканалі СТБ третій випуск нового розважального шоу «Dizel Night». Устигніть першими подивитися те, про що завтра говоритиме вся країна!

Video: «Dizel Night»: чим зацікавить 3 випуск гумористичного шоу

Dizel Night 3 випуск відвідає Оля Полякова. Дивіться Дизель Найт 2021 випуск 3 - кращі пародії на шоу і кліпи

Читайте нас також у Viber і Telegram СТБ.

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати