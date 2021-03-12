«Dizel Night»: чим зацікавить 2 випуск гумористичного шоу
12.03.2021
13 березня о 22:22 в ефірі телеканалу СТБ вийде другий випуск нового гумористичного шоу «Dizel Night». Це праймовий суботній проєкт, який вразить глядачів жартами, інтерв’ю з зірками і неймовірними пародіями. Цього разу зірковим гостем програми стане DZIDZIO! Також глядачі побачать неймовірну пародію на королеву Великої Британії. Детальніше читайте в матеріалі.
У 2 випуску гумористичного шоу «Dizel Night» ви побачите:
- Виступ зіркового гостя вечірнього шоу — мегапопулярного DZIDZIO.
- Спеціальний репортаж, присвячений TikTok королеви Єлизавети II.
- Пародію у виконанні акторів «Дизель Найт» на Ірину Білик та Олександра Лукашенка.
- Неймовірний сюрприз від акторів «Dizel Night», який здивує телеглядача.
Більше на тему: «Dizel Night»: Одкровення Насті Каменських і зізнання Григорія Решетника
Не пропустіть уже 13 березня о 22:22 на телеканалі СТБ другий випуск нового розважального шоу «Dizel Night». Устигніть першими подивитися те, про що завтра говоритиме вся країна!
Video: «Dizel Night»: чим зацікавить 2 випуск гумористичного шоу
Video: «Dizel Night»: чим зацікавить 2 випуск гумористичного шоу
Video: «Dizel Night»: чим зацікавить 2 випуск гумористичного шоу
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