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«Dizel Night»: чем заинтересует 2 выпуск юмористического шоу

12.03.2021

13 марта в 22:22 в эфире телеканала СТБ выйдет второй выпуск нового юмористического шоу «Dizel Night». Это праймовый субботний проект, который поразит зрителей шутками, интервью со звездами и невероятными пародиями. На этот раз звездным гостем станет DZIDZIO! Также зрители увидят невероятную пародию на саму королеву Великобритании. Подробнее читайте в материале. 

дизель найт

Во 2 выпуске юмористического шоу «Dizel Night» вы увидите:

  • Выступление звездного гостя вечернего шоу — мегапопулярного DZIDZIO.
  • Специальный репортаж, посвященный TikTok королевы Елизаветы II.
  • Пародию в исполнении актеров «Дизель Найт» на Ирину Билык и Александра Лукашенко.
  • Невероятный сюрприз от актеров «Dizel Night», который удивит телезрителя.

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Не пропустите уже 13 марта в 22:22 на телеканале СТБ второй выпуск нового развлекательного шоу «Dizel Night». Успейте первыми посмотреть то, о чем завтра будет говорить вся страна! 

Video: «Dizel Night»: чем заинтересует 2 выпуск юмористического шоу

Dizel Night 2 выпуск посетит DZIDZIO. Смотрите Дизель Найт 2021 выпуск 2 - лучшие пародии на украинский звезд и на королеву Великобритании

Video: «Dizel Night»: чем заинтересует 2 выпуск юмористического шоу

Dizel Night 2 выпуск посетит DZIDZIO. Смотрите Дизель Найт 2021 выпуск 2 - лучшие пародии на украинский звезд и на королеву Великобритании

Video: «Dizel Night»: чем заинтересует 2 выпуск юмористического шоу

Dizel Night 2 выпуск посетит DZIDZIO. Смотрите Дизель Найт 2021 выпуск 2 - лучшие пародии на украинский звезд и на королеву Великобритании

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