13 марта в 22:22 в эфире телеканала СТБ выйдет второй выпуск нового юмористического шоу «Dizel Night». Это праймовый субботний проект, который поразит зрителей шутками, интервью со звездами и невероятными пародиями. На этот раз звездным гостем станет DZIDZIO! Также зрители увидят невероятную пародию на саму королеву Великобритании. Подробнее читайте в материале.

Во 2 выпуске юмористического шоу «Dizel Night» вы увидите:

Выступление звездного гостя вечернего шоу — мегапопулярного DZIDZIO.

Специальный репортаж, посвященный TikTok королевы Елизаветы II.

Пародию в исполнении актеров «Дизель Найт» на Ирину Билык и Александра Лукашенко.

Невероятный сюрприз от актеров «Dizel Night», который удивит телезрителя.

Больше по теме: «Dizel Night»: Откровения Насти Каменских и признания Григория Решетника

Не пропустите уже 13 марта в 22:22 на телеканале СТБ второй выпуск нового развлекательного шоу «Dizel Night». Успейте первыми посмотреть то, о чем завтра будет говорить вся страна!

Video: «Dizel Night»: чем заинтересует 2 выпуск юмористического шоу Dizel Night 2 выпуск посетит DZIDZIO. Смотрите Дизель Найт 2021 выпуск 2 - лучшие пародии на украинский звезд и на королеву Великобритании

Video: «Dizel Night»: чем заинтересует 2 выпуск юмористического шоу Dizel Night 2 выпуск посетит DZIDZIO. Смотрите Дизель Найт 2021 выпуск 2 - лучшие пародии на украинский звезд и на королеву Великобритании

Video: «Dizel Night»: чем заинтересует 2 выпуск юмористического шоу Dizel Night 2 выпуск посетит DZIDZIO. Смотрите Дизель Найт 2021 выпуск 2 - лучшие пародии на украинский звезд и на королеву Великобритании

Читайте нас также в Viber и Telegram СТБ.