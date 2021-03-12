«Dizel Night»: чем заинтересует 2 выпуск юмористического шоу
12.03.2021
13 марта в 22:22 в эфире телеканала СТБ выйдет второй выпуск нового юмористического шоу «Dizel Night». Это праймовый субботний проект, который поразит зрителей шутками, интервью со звездами и невероятными пародиями. На этот раз звездным гостем станет DZIDZIO! Также зрители увидят невероятную пародию на саму королеву Великобритании. Подробнее читайте в материале.
Во 2 выпуске юмористического шоу «Dizel Night» вы увидите:
- Выступление звездного гостя вечернего шоу — мегапопулярного DZIDZIO.
- Специальный репортаж, посвященный TikTok королевы Елизаветы II.
- Пародию в исполнении актеров «Дизель Найт» на Ирину Билык и Александра Лукашенко.
- Невероятный сюрприз от актеров «Dizel Night», который удивит телезрителя.
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Не пропустите уже 13 марта в 22:22 на телеканале СТБ второй выпуск нового развлекательного шоу «Dizel Night». Успейте первыми посмотреть то, о чем завтра будет говорить вся страна!
Video: «Dizel Night»: чем заинтересует 2 выпуск юмористического шоу
Video: «Dizel Night»: чем заинтересует 2 выпуск юмористического шоу
Video: «Dizel Night»: чем заинтересует 2 выпуск юмористического шоу
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