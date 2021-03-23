20 марта в эфире телеканала СТБ вышел 3 выпуск юмористического шоу «Dizel Night». В этот раз звездной гостьей программы стала Королева украинской эстрады — Оля Полякова, которая рассказала о том, как снималась в паре с DZIDZIO. Подробности в материале.

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Ведущие юмористического шоу «Дизель Найт» в начале выпуска решили выяснить, кто круче: мужчины или женщины. Но справится ли Егор Крутоголов с железными доказательствами того, что с женщинами спорить бесполезно, ведь они всегда побеждают.

Одними из гостей вечернего шоу стали судьи «МастерШеф» — Ольга Мартыновская и Владимир Ярославский, которые с удовольствием рассказали о тонкостях съемок проекта. Также судьи прокомментировали пародию на кулинарное шоу, которую представили актеры «Dizel Night». После этого Ольга Мартыновская и Владимир Ярославский продемонстрировали несколько конкурсов из кулинарного шоу и проверили, смогут ли справиться с заданиями актеры Дизель найт.

Также звездной гостьей программы стала Оля Полякова. И ведущие сумели удивить Королеву Ночи, ведь продемонстрировали невероятную иллюзию, которая просто повергла в шок певицу. Во время выпуска Оля Полякова рассказала о своей семье, а также о всей живности, которую разводит дома. Как призналась звезда, у нее есть несколько десятков козочек, котов и прочих домашних животных.

Также Оля Полякова рассказала об актерском опыте и о том, каково ей было играть в паре с DZIDZIO. А в любимой рубрике Евгения Сморыгина «Музыкальная подстава» Оля Полякова спела свою знаменитую песню «Королева ночи» в разных музыкальных стилях.

Ну, и в завершение выпуска зрители увидели уже традиционную пародию на мистический сериал телеканала СТБ «Сліпа», а также пародию на заместителя министра здравоохранения и главного государственного санитарного врача Украины Виктора Ляшко.

Video: «Dizel Night»: Какие тайны и секреты рассказала о себе Оля Полякова Dizel Night : в 3 выпуске Оля Полякова, которая рассказала о том, как снималась в паре с DZIDZIO. Также в 3 выпуске Дизель Найт была пародия на главного санитарного врача Украины Виктора Ляшко.

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