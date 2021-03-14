13 марта в эфире телеканала СТБ вышел 2 выпуск юмористического шоу «Dizel Night». В этот раз звездным гостем программы стал невероятный DZIDZIO, который рассказал о том, как работал на таможне. Также зрители увидели пародии на бывшего Президента США Дональда Трампа и королеву Великобритании. Подробности в материале.

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Ведущие юмористического шоу «Дизель Найт» начали выпуск с самых актуальных новостей, которые произошли в мире за последнее время. Теперь каждый украинец знает все о вакцине от коронавируса, о событиях в Белорусской Республике, а также о новых исследованиях британских ученых.

Великолепная пародия на бывшего Президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа никого не оставила равнодушным. Сходство поразительно! А вот королева Великобритании в гениальном исполнении актера «Dizel Night» Евгения Сморигина и вовсе повергла зрителей в восторг. Еще бы, ведь монарх Соединенного Королевства ошарашила мир новостью о том, что собирается зарегистрироваться в самой прогрессивной социальной сети — TikTok!

Не обошли стороной авторы юмористического шоу и недавнее выступление украинской певицы Ирины Билык на закрытой вечеринке у Александра Лукашенко.

Также актеры «Дизель Найт» пофантазировали, как мог бы выглядеть второй сезон самого популярного романтического шоу «Холостячка», если бы главной героиней была не совсем обычная претендентка. К слову, в пародии приняли участие герои проекта Леша Тригубенко и Андрей Шатырко.

Также в юмористическом шоу появились маленькие эксперты, которые отвечали на сложные вопросы — «Большое мнение».

Ну, и в завершение гостем развлекательного шоу стал мегапопулярный DZIDZIO. Певец рассказал о том, как в прошлом работал на таможне, а также о том, каково ему было играть с феноменальной Адой Роговцевой в фильме «Де гроші». А в рубрике «Музыкальная подстава» DZIDZIO исполнил любимые хиты в оперном стиле.

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