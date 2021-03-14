Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
PCEtLSA8c2NyaXB0IGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWlkPSIxMjQ5Ig0KZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJTVEJfRnVsbHNjcmVlbiIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tY29udGVudF9pZD0ic3RiLnVhIiBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMTEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4gLS0+

«Dizel Night»: Пародия на Трампа и королеву Великобритании

14.03.2021

13 марта в эфире телеканала СТБ вышел 2 выпуск юмористического шоу «Dizel Night». В этот раз звездным гостем программы стал невероятный DZIDZIO, который рассказал о том, как работал на таможне. Также зрители увидели пародии на бывшего Президента США Дональда Трампа и королеву Великобритании. Подробности в материале. 

дизель найт

Больше по теме: «Dizel Night»: Откровения Насти Каменских и признания Григория Решетника

Ведущие юмористического шоу «Дизель Найт» начали выпуск с самых актуальных новостей, которые произошли в мире за последнее время. Теперь каждый украинец знает все о вакцине от коронавируса, о событиях в Белорусской Республике, а также о новых исследованиях британских ученых.

Великолепная пародия на бывшего Президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа никого не оставила равнодушным. Сходство поразительно! А вот королева Великобритании в гениальном исполнении актера «Dizel Night» Евгения Сморигина и вовсе повергла зрителей в восторг. Еще бы, ведь монарх Соединенного Королевства ошарашила мир новостью о том, что собирается зарегистрироваться в самой прогрессивной социальной сети — TikTok!

дизель найт

Не обошли стороной авторы юмористического шоу и недавнее выступление украинской певицы Ирины Билык на закрытой вечеринке у Александра Лукашенко. 

Также актеры «Дизель Найт» пофантазировали, как мог бы выглядеть второй сезон самого популярного романтического шоу «Холостячка», если бы главной героиней была не совсем обычная претендентка. К слову, в пародии приняли участие герои проекта Леша Тригубенко и Андрей Шатырко.

дизель найт

Также в юмористическом шоу появились маленькие эксперты, которые отвечали на сложные вопросы — «Большое мнение».

Ну, и в завершение гостем развлекательного шоу стал мегапопулярный DZIDZIO. Певец рассказал о том, как в прошлом работал на таможне, а также о том, каково ему было играть с феноменальной Адой Роговцевой в фильме «Де гроші». А в рубрике «Музыкальная подстава» DZIDZIO исполнил любимые хиты в оперном стиле. 

Читайте нас также в Viber и Telegram СТБ.

 

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить