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«Dizel Night»: Что скрывает в своем саквояже Дима Коляденко

29.03.2021

27 марта в эфире телеканала СТБ вышел 4 выпуск юмористического шоу «Dizel Night». В этот раз звездной гостьей программы стала непревзойденная Лилия Ребрик, которая рассказала о том, каково ей было играть в паре с Егором Крутоголовом. А вот эпатажный Дима Коляденко раскрыл правду о том, что скрывает в своем саквояже. Подробности в материале. 

дизель найт

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Гостьей вечернего шоу «Дизель Найт» стала непревзойденная актриса Лилия Ребрик. Она поделилась, каково ей играть в паре с Егором Крутоголовом в сериале «Папаньки». Также Лилия Ребрик открыла тайну и рассказала о том, что нового и интересного ждет зрителей в комедийном сериале. 

Во второй части программы звездным гостем стал Дима Коляденко, который рассказал о своем творчестве и, наконец, показал, что носит в своем саквояже! А актриса «Дизель Студио» Виктория Булитко и вовсе ошарашила всех новостью о том, что выходит замуж за… Дмитрия Дикусара. Как на это отреагировали ведущие проекта?

дизель найт

Смотрите полный 4 выпуск «Dizel Night» — вас ждут пародии на проекты телеканала СТБ «Звана вечеря» и «Сліпа». 

Video: «Dizel Night»: Что скрывает в своем саквояже Дима Коляденко

Dizel Night : в 4 выпуске Лилия ребрик рассказала, каково это ― играть в паре с Егором Крутоголовым. Также в 4 выпуске Дизель Найт былв пародия на проект Званый ужин

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