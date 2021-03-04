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Пародии на Трампа и Зеленского: Егор Крутоголов раскрыл подробности шоу «Dizel Night»

04.03.2021

6 марта в 22:22 на телеканале СТБ состоится грандиозная премьера нового юмористического шоу «Dizel Night». Это праймовый субботний проект, который поразит зрителей шутками, интервью со звездами и многими другими развлекательными номерами. А пока до премьеры остались считанные часы, ведущий «Дизель Найт» Егор Крутоголов раскрыл подробности шоу.  Детали ― в материале.

дизель найт

Ведущий Егор Крутоголов рассказал о новом проекте. По его словам, «Дизель Найт» — это шоу в американском формате LateNightShow, в котором используются разные юмористические приемы и методы. Так, в проекте наравне с профессиональными актерами будут шутить и звезды украинского шоу-бизнеса. Также будет очень много пародий, скетчей и многих других юмористических номеров, которые придутся по вкусу зрителям телеканала СТБ. 

«Мы пытались создать приятную атмосферу, в которой бы наши зрители смогли расслабиться и отдохнуть. «Dizel Night» для нас как маленький ребенок. В шоу мы будем много экспериментировать и пробовать что-то новое. Пока что я осваиваю новый жанр — интервью. Также мы готовим очень много пародий. В частности, уже отсняты пародии на Дональда Трампа, Владимира Зеленского, Королеву Елизавету и всю королевскую чету. Будет очень интересно!» — заинтриговал Егор Крутоголов. 

Не пропустите уже 6 марта в 22:22 на телеканале СТБ премьеру нового развлекательного шоу «Dizel Night». Успейте первыми посмотреть то, о чем завтра будет говорить вся страна! 

Video: Пародии на Трампа и Зеленского: Егор Крутоголов раскрыл подробности шоу «Dizel Night»

Dizel Night: Пародии на Трампа и Зеленского: Егор Крутоголов раскрыл подробности шоу Дизель найт. Смотрите подробности шоу от Егора Крутоголова

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