6 березня о 22:22 на телеканалі СТБ відбудеться грандіозна прем’єра нового гумористичного шоу «Dizel Night». Це праймовий суботній проєкт, який вразить глядачів жартами, інтерв’ю з зірками і багатьма іншими розважальними номерами. А поки до прем’єри залишилися лічені години, ведучий «Дизель Найт» Єгор Крутоголов розкрив подробиці шоу. Деталі — в матеріалі.

Ведучий Єгор Крутоголов розповів про новий проєкт. За його словами, «Дизель Найт» -— це шоу в американському форматі LateNightShow, у якому використовуються різні гумористичні прийоми і методи. Так, у проєкті нарівні з професійними акторами будуть жартувати й зірки українського шоу-бізнесу. Також буде дуже багато пародій, скетчів та інших гумористичних номерів, які припадуть до смаку глядачам телеканалу СТБ.

«Ми намагалися створити приємну атмосферу, у якій наші глядачі змогли б розслабитися і відпочити. «Dizel Night» для нас як маленька дитина. У шоу ми будемо багато експериментувати і пробувати щось нове. Поки що я освоюю новий жанр — інтерв’ю. Також ми готуємо дуже багато пародій. Зокрема, вже відзняті пародії на Дональда Трампа, Володимира Зеленського, королеву Єлизавету і всю королівську пару. Буде дуже цікаво!», — заінтригував Єгор Крутоголов.

Не пропустіть уже 6 березня о 22:22 на телеканалі СТБ прем’єру нового розважального шоу «Dizel Night». Устигніть першими побачити те, про що завтра говоритиме вся країна!

Video: Пародії на Трампа і Зеленського: Єгор Крутоголов розкрив подробиці шоу «Dizel Night» Dizel Night: Пародії на Трампа і Зеленського: Єгор Крутоголов розкрив подробиці шоу Дизель найт. Дивіться подробиці шоу від Єгора Крутоголова

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