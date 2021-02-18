В новом вечернем шоу «Dizel Night» (СТБ) будет пародия на клип Тины Кароль — номер начали снимать уже через 8 часов после премьеры видео.

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«Только Тина (Кароль) презентует клип «Скандал», а мы сразу делаем на него пародию — это вообще круть-крутецкая. Одно из самых прикольных перевоплощений в «Dizel Night»! Ради этого все и задумывалось», — рассказал ведущий шоу Егор Крутоголов.

Образ певицы на себя примеряла актриса «Дизель Студио» Яна Глущенко. Авторы готовили пародию на другую украинскую звезду, но когда увидели новый клип Тины Кароль — решили срочно снимать.

«Родилась эта пародия крайне спонтанно, но мы очень этому рады. Съемку задержали на 8 часов, потому что ждали костюм, который, кстати, купили в секс-шопе. И надеть его пришлось задом наперед. А портретный грим Тины делали почти 3 часа. Было настолько классно, что я даже на секундочку стала гордиться собой — за такой короткий срок получилось скопировать танец из видео», — рассказала Яна Глущенко.

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Кстати, свою юмористическую карьеру Яна начинала именно в пародийном жанре и даже играла Тину Кароль, только это было 12 лет назад.

«Я очень рада, что вернулась в пародийный жанр, давно я таким безобразием не занималась.(смеется — прим.ред.) Вспомнила, насколько это все тяжело. В три раза больше работы: выучить текст, перенять манеру поведения человека, скопировать мимику и жесты — и все это в кратчайшие сроки».

В «Dizel Night» Яна Глущенко перевоплотится и в других звёзд. Новые яркие пародии смотрите 6 марта в 22:22 в «Дизель Найт» на телеканале СТБ.

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