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«Скандал» на знімальному майданчику «Dizel Night»

06.03.2021

У новому вечірньому шоу «Dizel Night» (СТБ) буде пародія на кліп Тіни Кароль — номер почали знімати вже через 8 годин після прем’єри відео.

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 «Тільки-но Тіна (Кароль) презентує кліп «Скандал», а ми одразу робимо на нього пародію — це взагалі круть-крутецька. Одне з найбільш прикольних перевтілень у «Dizel Night»! Заради цього все і замислювалося», — розповів ведучий шоу Єгор Крутоголов.

Образ співачки на себе приміряла актриса «Дизель Студіо» Яна Глущенко. Автори готували пародію на іншу українську зірку, але коли побачили новий кліп Тіни Кароль вирішили терміново знімати.

«Народилася ця пародія вкрай спонтанно, але ми дуже цьому раді. Зйомку затримали на 8 годин, тому що чекали костюм, який, до речі, купили у секс-шопі. І надіти його довелося задом наперед. А портретний грим Тіни робили майже 3 години. Було настільки класно, що я навіть на секундочку стала пишатися собою — за такий короткий термін вийшло скопіювати танець із відео», — розповіла Яна Глущенко.

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До речі, свою гумористичну кар’єру Яна починала саме у пародійному жанрі та навіть грала Тіну Кароль, тільки це було 12 років тому.

«Я дуже рада, що повернулася у пародійний жанр, давно я таким неподобством не займалася. (сміється — прим.ред) Згадала, наскільки це все важко. Утричі більше роботи: вивчити текст, перейняти манеру поведінки людини, скопіювати міміку та жести — і все це у найкоротші терміни».

 У «Dizel Night» Яна Глущенко перевтілиться і в інших зірок. Нові яскраві пародії дивіться 6 березня о 22:22 у «Дизель Найт» на телеканалі СТБ.

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