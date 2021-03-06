У новому вечірньому шоу «Dizel Night» (СТБ) буде пародія на кліп Тіни Кароль — номер почали знімати вже через 8 годин після прем’єри відео.

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«Тільки-но Тіна (Кароль) презентує кліп «Скандал», а ми одразу робимо на нього пародію — це взагалі круть-крутецька. Одне з найбільш прикольних перевтілень у «Dizel Night»! Заради цього все і замислювалося», — розповів ведучий шоу Єгор Крутоголов.

Образ співачки на себе приміряла актриса «Дизель Студіо» Яна Глущенко. Автори готували пародію на іншу українську зірку, але коли побачили новий кліп Тіни Кароль — вирішили терміново знімати.

«Народилася ця пародія вкрай спонтанно, але ми дуже цьому раді. Зйомку затримали на 8 годин, тому що чекали костюм, який, до речі, купили у секс-шопі. І надіти його довелося задом наперед. А портретний грим Тіни робили майже 3 години. Було настільки класно, що я навіть на секундочку стала пишатися собою — за такий короткий термін вийшло скопіювати танець із відео», — розповіла Яна Глущенко.

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До речі, свою гумористичну кар’єру Яна починала саме у пародійному жанрі та навіть грала Тіну Кароль, тільки це було 12 років тому.

«Я дуже рада, що повернулася у пародійний жанр, давно я таким неподобством не займалася. (сміється — прим.ред) Згадала, наскільки це все важко. Утричі більше роботи: вивчити текст, перейняти манеру поведінки людини, скопіювати міміку та жести — і все це у найкоротші терміни».

У «Dizel Night» Яна Глущенко перевтілиться і в інших зірок. Нові яскраві пародії дивіться 6 березня о 22:22 у «Дизель Найт» на телеканалі СТБ.

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