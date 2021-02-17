Беззмінний ведучий шоу «Холостяк» Григорій Решетник разом із Дмитром Танковичем і Єгором Крутоголовим став ведучим вечірнього шоу «Dizel Night» на телеканалі СТБ! Сам Григорій каже, що шалено задоволений новим досвідом та співробітництвом із «Дизель Студіо».

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«Для мене це певний виклик, адже я звик працювати сам, бути одним головним ведучим. А тут нас троє. Я не одразу зрозумів, наскільки все серйозно та масштабно, поки не з’явився безпосередньо у самому павільйоні на зйомках. Та я миттєво відчув, що це успіх, це розмах, це масштаб. У всіх є пряма асоціація, що «Дизель» — це якість і високий рівень», — розповів Григорій Решетник.

Телеведучий зізнався: переживав, що не увіллється у «дизелівську» сім’ю. Але буквально через півгодини зйомок з’явилося відчуття, що артисти провели разом не один тур. У «Dizel Night» ведучий з’явиться перед публікою в незвичному для нього гумористичному амплуа. І навіть опанує жанр пародії.

«Я маю талант пародиста, щоправда, раніше я його використовував лише вдома та іноді на івентах. Але я навчався в інституті кіно та телебачення, у мене було 5 років акторської майстерності та ще й колись грав у КВК. Тепер буду частіше застосовувати акторські навички».

За час зйомок у «Dizel Night» телеведучий не спав більше 40 годин і відкоркував понад 10 пляшок шампанського. А ось для чого йому потрібно було стільки ігристого напою та кого пародіював Григорій Решетник — глядачі побачать вже 6 березня о 22:22 на телеканалі СТБ.

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