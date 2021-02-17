Бессменный ведущей шоу «Холостяк» Григорий Решетник вместе с Дмитрием Танковичем и Егором Крутоголовым стал ведущим вечернего шоу «Dizel Night» на телеканале СТБ! Сам Григорий говорит, что безумно рад новому опыту и сотрудничеству с «Дизель Студио».

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«Для мене це певний виклик, адже я звик працювати сам, бути одним головним ведучим. А тут нас троє. Я не одразу зрозумів, наскільки все серйозно та масштабно, поки не з’явився безпосередньо у самому павільйоні на зйомках. Та я миттєво відчув, що це успіх, це розмах, це масштаб. У всіх є пряма асоціація, що «Дизель» — це якість і високий рівень», — рассказал Григорий Решетник.

Телеведущий признался: переживал, что не вольется в “дизелевскую” семью. Но буквально через полчаса съемок появилось ощущение, что артисты провели вместе не один тур. В «Dizel Night» ведущий появится перед публикой в необычном для него юмористическом амплуа. И даже освоит жанр пародии.

«Я маю талант пародиста, щоправда, раніше я його використовував лише вдома та іноді на івентах. Але я навчався в інституті кіно та телебачення, у мене було 5 років акторської майстерності та ще й колись грав у КВК. Тепер буду частіше застосовувати акторські навички».

За время съемок в «Dizel Night» телеведущий не спал больше 40 часов и открыл более 10 бутылок шампанского. А вот для чего ему нужно было столько игристого напитка и кого пародировал Григорий Решетник — зрители увидят уже 6 марта в 22:22 на телеканале СТБ.

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