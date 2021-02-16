6 березня о 22:22 на телеканалі СТБ відбудеться прем’єра нового розважального шоу «Dizel Night» від «Дизель Студіо». Ведучий гумористичного шоу Григорій Решетник показав бекстейдж зі зйомок. Деталі в матеріалі.

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Григорій Решетник став ведучим нового розважального шоу «Dizel Night», прем’єра якого відбудеться вже 6 березня. Так, у своєму блозі в Instagram він розмістив відео бекстейджу зі зйомок проєкту. У хвилинному ролику глядач може побачити детально локацію студії. А це два великих павільйони, які розділені на три зони: вітальну, де будуть ефектно з’являтися ведучі й зірки, гостьову — зону інтерв’ю та ігрову з рухомим екраном.

Ну, а детальніше розглянути студію і насолодитися прекрасним гумором глядачі телеканалу СТБ зможуть уже зовсім скоро. Дивіться прем’єру нового гумористичного шоу «Dizel Night» уже 6 березня о 22:22!

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