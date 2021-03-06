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«Скандал» на съемочной площадке «Dizel Night»

06.03.2021

В новом вечернем шоу «Dizel Night» (СТБ) будет пародия на клип Тины Кароль — номер начали снимать уже через 8 часов после премьеры видео.

дизель

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«Только Тина (Кароль) презентует клип «Скандал», а мы сразу делаем на него пародию — это вообще круть-крутецкая. Одно из самых прикольных перевоплощений в «Dizel Night»! Ради этого все и задумывалось», — рассказал ведущий шоу Егор Крутоголов.

Образ певицы на себя примеряла актриса «Дизель Студио» Яна Глущенко. Авторы готовили пародию на другую украинскую звезду, но когда увидели новый клип Тины Кароль решили срочно снимать.

«Родилась эта пародия крайне спонтанно, но мы очень этому рады. Съемку задержали на 8 часов, потому что ждали костюм, который, кстати, купили в секс-шопе. И надеть его пришлось задом наперед. А портретный грим Тины делали почти 3 часа. Было настолько классно, что я даже на секундочку стала гордиться собой — за такой короткий срок получилось скопировать танец из видео», — рассказала Яна Глущенко.

дизель

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Кстати, свою юмористическую карьеру Яна начинала именно в пародийном жанре и даже играла Тину Кароль, только это было 12 лет назад. 

«Я очень рада, что вернулась в пародийный жанр, давно я таким безобразием не занималась.(смеется — прим.ред.) Вспомнила, насколько это все тяжело. В три раза больше работы: выучить текст, перенять манеру поведения человека, скопировать мимику и жесты — и все это в кратчайшие сроки».

В «Dizel Night» Яна Глущенко перевоплотится и в других звёзд. Новые яркие пародии смотрите 6 марта в 22:22 в «Дизель Найт» на телеканале СТБ.

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