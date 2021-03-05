8 березня в ефірі СТБ глядачі побачать грандіозний концерт-сюрприз «Весна. Любов. Суперхіти» від творців «Dizel Night»! Ексклюзивні прем’єри, несподівані дуети і запальні жарти від суперведучих Григорія Решетника і акторів «Дизель Студіо». Початок концерту о 22:10.

Найяскравіші зірки шоу-бізнесу та найкращі гумористи зберуться на одній сцені, щоб провести прекрасний вечір разом із глядачами СТБ. Тут будуть улюблені українські пісні, світові суперхіти в унікальному виконанні, актуальні жарти від улюблених телеведучих та сюрпризи від запрошених гостей. Олександр Пономарьов похвалиться вмінням говорити скоромовки, Євген Сморигін носитиме на руках саму Королеву Ночі — Олю Полякову, і це далеко не всі сюрпризи вечора!

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Уперше на концерті «Весна. Любов. Суперхіти» прозвучать прем’єри нових пісень NK, Міли Нітіч, ​​ТНМК, Олі Цибульської, а також найнесподіванішого квартету — Олександра Пономарьова, DZIDZIO, ALEKSEEV і Артема Пивоварова. Також на сцені виступлять Макс Барських, СКАЙ, IVAN NAVI, Арсен Мірзоян, БЕZ ОБМЕЖЕНЬ та ін.

Ведучі вечора — Григорій Решетник та зірки «Дизель Студіо»: Єгор Крутоголов, Дмитро Танкович, Євген Гашенко, Олександр Бережок, Вікторія Булітко, Євген Сморигін, Маруся Грицук і Яна Глущенко.

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Нагадаємо, що до 8 Березня телеканал СТБ підготував цілий ряд прем’єр. У цей день стартують нові епізоди багатосерійного детективного проєкту «Слід» (у будні о 15:40), третій сезон сімейного реаліті «Супермама» з Дмитром Карпачовим (пн—чт о 18:00) і перший фільм унікального кіноциклу Оксани Байрак «Знаки кохання» — «Провина кохання» (пн—вт о 20:15).

Проведіть 8 Березня разом з СТБ!

Video: «Весна. Любов. Суперхіти»: 8 березня СТБ покаже концерт-сюрприз 8 березня в ефірі СТБ глядачі побачать грандіозний концерт-сюрприз Весна. Любов. Суперхіти від творців Dizel Night! Вас чекають прем'єри і несподівані дуети від акторів Дизель Студіо

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