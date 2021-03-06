Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
PCEtLSA8c2NyaXB0IGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWlkPSIxMjQ5Ig0KZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJTVEJfRnVsbHNjcmVlbiIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tY29udGVudF9pZD0ic3RiLnVhIiBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMTEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4gLS0+

Григорій Решетник показав бекстейдж концерту до 8 березня «Весна. Любов. Суперхіти»

06.03.2021

Ведучий Григорій Решетник показав, як проходили зйомки грандіозного концерту-сюрпризу «Весна. Любов. Суперхіти» від творців «Dizel Night». Концерт із ексклюзивними прем’єрами та несподіваними дуетами вийде на телеканалі СТБ 8 березня о 22:10.

На одній сцені виступатимуть найяскравіші зірки шоу-бізнесу та найкращі гумористи зберуться. Глядачі СТБ почують улюблені українські пісні, світові суперхіти в унікальному виконанні, актуальні жарти від улюблених телеведучих та сюрпризи від запрошених гостей. Олександр Пономарьов похвалиться вмінням говорити скоромовки, Євген Сморигін носитиме на руках саму Королеву Ночі — Олю Полякову, і це далеко не всі сюрпризи вечора!

Більше на тему: «Весна. Любов. Суперхіти»: 8 березня СТБ покаже концерт-сюрприз

макс барских

Уперше на концерті «Весна. Любов. Суперхіти» прозвучать прем’єри нових пісень NK, Міли Нітіч, ​​ТНМК, Олі Цибульської, а також найнесподіванішого квартету — Олександра Пономарьова, DZIDZIO, ALEKSEEV і Артема Пивоварова. Також на сцені виступлять Макс Барських, СКАЙ, IVAN NAVI, Арсен Мірзоян, БЕZ ОБМЕЖЕНЬ та ін.

дзидзьо

Ведучі вечора — Григорій Решетник та зірки «Дизель Студіо»: Єгор Крутоголов, Дмитро Танкович, Євген Гашенко, Олександр Бережок, Вікторія Булітко, Євген Сморигін, Маруся Грицук і Яна Глущенко.

Не пропустіть святковий концерт на телеканалі СТБ 8 березня о 22:10.

Більше на тему: Пародії на Трампа і Зеленського: Єгор Крутоголов розкрив подробиці шоу «Dizel Night»

Video: Григорій Решетник показав бекстейдж концерту до 8 березня «Весна. Любов. Суперхіти»

8 березня о 22:10 в ефірі СТБ глядачі побачать грандіозний концерт Весна. Любов. Суперхіти від творців Dizel Night! Гріша Решетник показав бекстейдж концерту

Читайте нас також у Viber і Telegram СТБ

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати