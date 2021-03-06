Ведучий Григорій Решетник показав, як проходили зйомки грандіозного концерту-сюрпризу «Весна. Любов. Суперхіти» від творців «Dizel Night». Концерт із ексклюзивними прем’єрами та несподіваними дуетами вийде на телеканалі СТБ 8 березня о 22:10.

На одній сцені виступатимуть найяскравіші зірки шоу-бізнесу та найкращі гумористи зберуться. Глядачі СТБ почують улюблені українські пісні, світові суперхіти в унікальному виконанні, актуальні жарти від улюблених телеведучих та сюрпризи від запрошених гостей. Олександр Пономарьов похвалиться вмінням говорити скоромовки, Євген Сморигін носитиме на руках саму Королеву Ночі — Олю Полякову, і це далеко не всі сюрпризи вечора!

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Уперше на концерті «Весна. Любов. Суперхіти» прозвучать прем’єри нових пісень NK, Міли Нітіч, ​​ТНМК, Олі Цибульської, а також найнесподіванішого квартету — Олександра Пономарьова, DZIDZIO, ALEKSEEV і Артема Пивоварова. Також на сцені виступлять Макс Барських, СКАЙ, IVAN NAVI, Арсен Мірзоян, БЕZ ОБМЕЖЕНЬ та ін.

Ведучі вечора — Григорій Решетник та зірки «Дизель Студіо»: Єгор Крутоголов, Дмитро Танкович, Євген Гашенко, Олександр Бережок, Вікторія Булітко, Євген Сморигін, Маруся Грицук і Яна Глущенко.

Не пропустіть святковий концерт на телеканалі СТБ 8 березня о 22:10.

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Video: Григорій Решетник показав бекстейдж концерту до 8 березня «Весна. Любов. Суперхіти» 8 березня о 22:10 в ефірі СТБ глядачі побачать грандіозний концерт Весна. Любов. Суперхіти від творців Dizel Night! Гріша Решетник показав бекстейдж концерту

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