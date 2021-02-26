Актриса «Дизель Студио» Виктория Булитко вскоре предстанет перед зрителями в образе светской певицы. «Елизавета Блудова» — новое амплуа актрисы в вечернем шоу «Dizel Night».

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Виктория Булитко призналась, что очень давно мечтала о подобном образе и детально себе его представляла: певица выступает с музыкальным бэндом на сцене овальной формы, свет софитов и зрительный зал. Все точь-в-точь, как в студии «Dizel Night».

Еще задолго до «Дизеля», когда я на балконе киевской съемной квартиры писала свои лирические и стёбные песенки, я представляла себя на закругленной сцене, поющей с профессиональными музыкантами. Можете поверить? Я мечтала, но и подумать не могла, что мечты сбудутся с такой точностью, — рассказала Виктория Булитко.

Продюсеры Алексей Бланарь и Михаил Шинкаренко поддержали актрису. Так родился образ Елизаветы Блудовой.

Это одно из внутренних состояний Вики. И история Блудовой — это тоже неспроста, это девичья фамилия её матери, то есть это собирательный образ из жизни. У нас такое ночное, точнее, шоу позднего вечера. И там должны быть вот такие образы. Это наш эксперимент и мы очень надеемся, что он понравится зрителю. Вика разноплановая актриса, она может играть абсолютно разные роли. И это здорово — такой другой в Украине нет, — рассказал продюсер Алексей Бланарь.

Виктория призналась, что влюбилась в эту роль, несмотря на то, что у актрисы и её образа практически нет ничего общего.

Лиза Блудова и Вика Булитко — это абсолютно два разных человека. Вика — милая, добрая, светлая. А Елизавета — роковая женщина, которая точно знает, чего хочет: путевку на Мальдивы и мужа-миллионера. В отличие от скромной Вики, — с улыбкой рассказала Виктория Булитко.

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Трудно поверить, что милая Вика может так радикально преобразиться: черные короткие волосы, яркий макияж и вычурный стиль.

Лиза Блудова любит, когда очень дорого: изысканные вечерние платья, дорогие украшения, туфли на каблуках. А вот мне, Викусе, достаточно спортивного костюма в жизни, удобных кроссовок и скромных бриллиантов (смеется).

Зрителей «Dizel Night» Елизавета Блудова будет радовать песнями о нелегкой женской судьбе, которые Виктория пишет вместе с авторами «Дизель Студио». Чем ещё удивит актриса в своем новом образе — смотрите 6 марта в 22:22 на телеканале СТБ.

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