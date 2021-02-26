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Иллюзионисты и пародии: Евгений Сморигин раскрыл подробности шоу «Dizel Night»

26.02.2021

6 марта в 22:22 на телеканале СТБ состоится грандиозная премьера нового юмористического шоу «Dizel Night». Это праймовый субботний проект, который поразит зрителей шутками, интервью со звездами и многим другим. А пока до премьеры осталось совсем немного времени, актер «Дизель Найт» Евгений Сморигин раскрыл подробности шоу.  Детали ― в материале.

дизель найт

Евгений Сморигин рассказал, что новое шоу «Dizel Night» будет пестрить огромным количеством интересных рубрик. Это и детская рубрика, где дети будут пытаться отвечать на взрослые вопросы, и специальные видеорубрики и, конечно же, пародии. Актеры «Дизель Найт» постарались вывести этот жанр на абсолютно новый уровень. Зрители увидят пародии на проекты и на ведущих телеканала СТБ, а также на украинских и мировых знаменитостей. 

Также в шоу будут задействованы иллюзионисты. По словам Евгения Сморигина, практически каждое появление звезды будет сопровождаться элементами магии.  

Рассказал актер и о своей любимой рубрике развлекательного шоу. 

«Одна из моих любимых рубрик — это «Музыкальная подстава». В этой рубрике будут участвовать звезды. И все это под музыкальное сопровождение живого бенда. Но больше пока сказать не могу. Вы все сами увидите», — заинтриговал Евгений Сморигин. 

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Не пропустите уже 6 марта в 22:22 на телеканале СТБ премьеру нового развлекательного шоу «Dizel Night». Успейте первыми посмотреть то, о чем завтра будет говорить вся страна! 

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