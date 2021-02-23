«Dizel Night»: первые кадры со съемок нового шоу

6 марта в 22:22 на телеканале СТБ состоится грандиозная премьера нового юмористического шоу «Dizel Night». Это праймовый субботний проект, который будет пестрить шутками, интервью со звездами и многим другим. А пока до премьеры осталось совсем немного времени, предлагаем взглянуть на первые кадры со съемок шоу. Подробности ― в материале.

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До премьеры нового развлекательного шоу «Дизель Найт» осталось совсем немного. Уже 6 марта зрители телеканала СТБ смогут посмотреть на актеров и звезд украинского шоу-бизнеса в новом амплуа. Так, одной из приглашенных гостей вечернего шоу станет украинская певица Настя Каменских.

«Настя была очень откровенной и проявила свои вокальные и лингвистические данные», — поделился впечатлением Егор Крутоголов.

Также в шоу примут участие ведущие проекта «МастерШеф» Ольга Мартыновская и Владимир Ярославский. Они приготовят для актеров «Дизель Найт» настоящее кулинарное испытание.

Одной из изюминок шоу станут пародии. По словам ведущего развлекательного проекта Григория Решетника, артистов после перегрима очень сложно узнать:

«Мы просто в шоке. Это невероятное перевоплощение!»

Также Григорий Решетник признался, что впервые на него сделали пародию. А вот получилось ли у актеров перевоплотиться в бессменного ведущего романтического реалити «Холостяк», зрители телеканала СТБ узнают уже 6 марта в 22:22 в новом развлекательном шоу «Dizel Night». Не пропустите! Успейте первыми посмотреть то, о чем завтра будет говорить вся страна.

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