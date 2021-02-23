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«Dizel Night»: первые кадры со съемок нового шоу

23.02.2021

6 марта в 22:22 на телеканале СТБ состоится грандиозная премьера нового юмористического шоу «Dizel Night». Это праймовый субботний проект, который будет пестрить шутками, интервью со звездами и многим другим. А пока до премьеры осталось совсем немного времени, предлагаем взглянуть на первые кадры со съемок шоу. Подробности ― в материале.

дизель

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До премьеры нового развлекательного шоу «Дизель Найт» осталось совсем немного. Уже 6 марта зрители телеканала СТБ смогут посмотреть на актеров и звезд украинского шоу-бизнеса в новом амплуа. Так, одной из приглашенных гостей вечернего шоу станет украинская певица Настя Каменских. 

«Настя была очень откровенной и проявила свои вокальные и лингвистические данные», — поделился впечатлением Егор Крутоголов. 

Также в шоу примут участие ведущие проекта «МастерШеф» Ольга Мартыновская и Владимир Ярославский. Они приготовят для актеров «Дизель Найт» настоящее кулинарное испытание. 

дизель

Одной из изюминок шоу станут пародии. По словам ведущего развлекательного проекта Григория Решетника, артистов после перегрима очень сложно узнать: 

«Мы просто в шоке. Это невероятное перевоплощение!»

Также Григорий Решетник признался, что впервые на него сделали пародию. А вот получилось ли у актеров перевоплотиться в бессменного ведущего романтического реалити «Холостяк», зрители телеканала СТБ узнают уже 6 марта в 22:22 в новом развлекательном шоу «Dizel Night». Не пропустите! Успейте первыми посмотреть то, о чем завтра будет говорить вся страна. 

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