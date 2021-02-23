«Dizel Night»: перші кадри зі зйомок нового шоу

6 березня о 22:22 на телеканалі СТБ відбудеться грандіозна прем’єра нового гумористичного шоу «Dizel Night». Це праймовий суботній проєкт, сповнений жартами, інтерв’ю з зірками та іншими цікавинками. А поки до прем’єри залишилося зовсім небагато, пропонуємо поглянути на перші кадри зі зйомок шоу. Подробиці — в матеріалі.

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До прем’єри нового розважального шоу «Дизель Найт» залишилося зовсім трохи. Уже 6 березня глядачі телеканалу СТБ зможуть подивитися на акторів і зірок українського шоу-бізнесу в новому амплуа. Так, однією із запрошених гостей вечірнього шоу стане українська співачка Настя Каменських.

«Настя була дуже відвертою і проявила свої вокальні та лінгвістичні дані», — поділився враженням Єгор Крутоголов.

Також у шоу візьмуть участь ведучі проєкту «МастерШеф» Ольга Мартиновська і Володимир Ярославський. Вони приготують для акторів «Дизель Найт» справжнє кулінарне випробування.

Однією з родзинок шоу стануть пародії. За словами ведучого розважального проєкту Григорія Решетника, артистів після перегримування дуже важко впізнати:

«Ми просто в шоці. Це неймовірне перевтілення!».

Також Григорій Решетник зізнався, що вперше на нього зробили пародію. А ось чи вийшло в акторів перевтілитися в незмінного ведучого романтичного реаліті «Холостяк», глядачі телеканалу СТБ дізнаються вже 6 березня о 22:22 в новому розважальному шоу «Dizel Night». Не пропустіть! Побачте першими те, що завтра обговорюватиме вся країна!

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