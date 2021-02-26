6 березня о 22:22 на телеканалі СТБ відбудеться грандіозна прем’єра нового гумористичного шоу «Dizel Night». Це праймовий суботній проєкт, який вразить глядачів жартами, інтерв’ю із зірками і багато чим іще. А поки до прем’єри залишилося зовсім небагато часу, актор «Дизель Найт» Євген Сморигін розкрив подробиці шоу. Деталі ― в матеріалі.

Євген Сморигін розповів, що нове шоу «Dizel Night» ряснітиме величезною кількістю цікавих рубрик. Це і дитяча рубрика, де діти намагатимуться відповідати на дорослі запитання, і спеціальні відеорубрики і, звичайно ж, пародії. Актори «Дизель Найт» вивели цей жанр на абсолютно новий рівень. Глядачі побачать пародії на проєкти і ведучих телеканалу СТБ, а також на українських і світових знаменитостей.

Також у шоу будуть задіяні ілюзіоністи. За словами Євгена Сморигіна, практично кожна поява зірки супроводжуватиметься елементами магії.

Розповів актор і про свою улюблену рубрику розважального шоу:

«Одна з моїх улюблених рубрик — це «Музична підстава». У цій рубриці братимуть участь зірки. І все це під музичний супровід живого бенду. Але більше поки сказати не можу. Ви все самі побачите», — заінтригував Євген Сморигін.

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Не пропустіть уже 6 березня о 22:22 на телеканалі СТБ прем’єру нового розважального шоу «Dizel Night». Устигніть першими побачити те, про що завтра говоритиме вся країна!

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