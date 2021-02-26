Актриса «Дизель Студіо» Вікторія Булітко незабаром постане перед глядачами в образі світської співачки. «Єлизавета Блудова» — нове амплуа акторки у вечірньому шоу «Dizel Night».

Більше на тему: Ілюзіоністи і пародії: Євген Сморигін розкрив подробиці шоу «Dizel Night»

Вікторія Булітко зізналася, що дуже давно мріяла про такий образ і детально собі його уявляла: співачка виступає з музичним бендом на сцені овальної форми, світло софітів і зал для глядачів. Все саме так, як у студії «Dizel Night».

— Ще задовго до «Дизеля», коли я на балконі київської орендованої квартири писала свої ліричні та стьобні пісеньки, я уявляла себе на закругленій сцені, як співаю з професійними музикантами. Можете повірити? Я мріяла, але й подумати не могла, що мрії здійсняться з такою точністю, — розповіла Вікторія Булітко.

Продюсери Олексій Бланар і Михайло Шинкаренко підтримали актрису. Так народився образ Єлизавети Блудової.

— Це один із внутрішніх станів Віки. А історія Блудової — це теж неспроста, це дівоче прізвище її матері, тобто це збірний образ з життя. У нас таке нічне, точніше, шоу пізнього вечора. І там мають бути ось такі образи. Це наш експеримент і ми дуже сподіваємося, що він сподобається глядачеві. Віка різнопланова актриса, вона може грати абсолютно різні ролі. І це чудово — іншої такої в Україні немає, — розповів продюсер Олексій Бланар.

Вікторія зізналася, що закохалася у цю роль, незважаючи на те, що у актриси та її образу практично немає нічого спільного.

Ліза Блудова та Віка Булітко — це абсолютно дві різні людини. Віка — мила, добра, світла. А Єлизавета — фатальна жінка, яка точно знає, чого хоче: путівку на Мальдіви та чоловіка-мільйонера. На відміну від скромної Віки, — з посмішкою розповіла Вікторія Булітко.

Більше на тему: «Dizel Night»: перші кадри зі зйомок нового шоу

Важко повірити, що мила Віка може так радикально змінитися: чорне коротке волосся, яскравий макіяж і химерний стиль.

Ліза Блудова любить, коли дуже дорого: вишукані вечірні сукні, дорогі прикраси, туфлі на підборах. А ось мені, Вікусі, досить спортивного костюма у житті, зручних кросівок і скромних діамантів (сміється).

Глядачів «Dizel Night» Єлизавета Блудова буде радувати піснями про нелегку жіночу долю, які Вікторія пише разом із авторами «Дизель Студіо». Чим ще здивує актриса у своєму новому образі — дивіться 6 березня о 22:22 на телеканалі СТБ.

Читайте нас також у Viber і Telegram СТБ.