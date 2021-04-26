26 апреля в эфир телеканала СТБ вышел 13 выпуск 11-го сезона психологического проекта «Детектор брехні». Ведущий Дмитрий Карпачев выяснял, какие ошибки родителей могут испортить жизнь детям? И могут ли дети винить родителей во всех своих несчастьях? Сегодня свою правду рассказал Олег Ярошенко.

Пройти тест на честность сегодня решился 37-летний Олег Ярошенко. Мужчина с самого детства таит обиду на маму и считает ее виноватой в своих несчастьях. Герой хочет доказать, что он уже взрослый человек, которого поздно воспитывать. Как утверждает Олег, из-за мамы он не может устроить личную жизнь. Поддержать его в студию пришли мама Александра, подруга Ирина и друг Сергей.

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Герой программы рассказал, что таит на маму большую обиду еще с детства, ведь она контролировала его и время от времени поднимала руку. А однажды даже угрожала перерезать себе вены, если он не будет хорошо учиться. Все это привело к тому, что после школы Олег не смог найти себя и не продолжил учебу. И только в 37 лет поступил в колледж и сейчас постигает азы игры на ксилофоне. Ведущий проекта удивился такой позиции, ведь, по его мнению, взрослый мужчина должен уметь позаботиться о себе. Однако сам герой программы ничего плохого в этом не видит, ведь точно знает, что мама всегда сможет его прокормить. Он признался, что хочет найти хорошую работу, но пока это у него не получается, а работать за копейки он не будет. К тому же Олег обижен на маму за то, что она отказалась проспонсировать его предвыборную кампанию. Этот факт, по мнению героя, поставил крест на его карьере политика. Именно поэтому последние 10 лет мужчину полностью содержит мама.

Кроме этого Олег уверен, что из-за мамы у него не сложилась и личная жизнь. Так, он обвинил ее в том, что потерял девственность только в 25 лет, ведь она постоянно мешала. Мама выгоняла девушек сына из дома, ведь считает, что ее дом ― не бордель. Но мужчина твердо уверен, что это и его дом тоже, поэтому он может делать там все, что хочет.

Правда, Олег признался, что нашел выход из этой ситуации: он пользовался услугами проституток. К тому же мог обойти несколько борделей, чтобы найти самую красивую. А вот деньги на эти развлечения он брал в банке ― у него было несколько кредитов, половину из которых погасила его мама.

Несмотря на все это, герой выпуска смог найти девушку, с которой захотел создать семью. Но отношения не сложились, ведь его мама не приняла ее как родную дочь. Женщина призналась, что устала терпеть постоянные скандалы, которые происходили между сыном и его девушкой. К тому же она уверена: чтобы создавать семью, нужно сначала стать самостоятельным, а ее сын пока к этому не готов.

Но главный вопрос — мечтает ли Олег о смерти родных, чтобы стать единственным наследником 4-комнатной квартиры? Узнайте все подробности в 13 выпуске «Детектора брехні»-11.

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