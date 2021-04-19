19 апреля в эфир телеканала СТБ вышел 12 выпуск 11-го сезона психологического проекта «Детектор брехні». Ведущий Дмитрий Карпачев выяснял, как героине программы доказать своей семье, что она завязала с наркотиками. И можно ли наладить отношения с родственниками после длительного обмана?

Пройти тест на честность сегодня решилась 36-летняя киевлянка Юлия Голубева. Больше всего на свете женщина боится потерять своего любимого. Она убеждена, что наделала много ошибок, но надеется, что правда, озвученная на детекторе, сможет доказать мужу, что она исправилась и готова начать новую жизнь вместе с семьей. Поддержать ее в студию пришли мама Валентина, сын Сурен, муж Джахид и подруга Татьяна.

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Во время выпуска Дмитрий Карпачев выяснил, что героиня проекта впервые попробовала наркотики в 14 лет. Юлия призналась, что винит в этом свою маму, ведь та после развода с мужем позволяла себе уходить из дома на несколько месяцев, оставляя при этом детей. Валентина призналась, что очень сожалеет о своем поступке и винит себя в этом. Позже она пыталась наладить отношения с дочерью, однако сделать это было сложно.

Также героиня выпуска призналась, что в 17 лет забеременела, а все потому, что очень хотела создать семью, которой у нее никогда не было. Однако несмотря на это она позволяла себе употреблять наркотики, будучи беременной. И эта зависимость продолжалась на протяжении длительного времени. Даже находясь во втором браке, Юля обманывала своего мужа и на работе покупала наркотики. Джахид, узнав о такой ситуации, заставил ее бросить работу, не разрешает ей распоряжаться деньгами и контролирует каждый ее шаг. А все заботы о детях взяла на себя мама Юлии. Муж героини проекта признался, что тогда ему было очень сложно и он позволял себе даже поднимать руку на жену. Сама же Юлия призналась, что ей очень стыдно за свое поведение. Она раскаивается в своих поступках и втайне боится, что Джахид может найти себе другую женщину, ведь зачем ему наркоманка.

Но главный вопрос — готова ли Юлия обратиться к наркологу и другим специалистам, чтобы побороть зависимость? Узнайте все подробности в 12 выпуске «Детектора брехні»-11.

Video: «Детектор брехні»-11 выпуск 12: Неужели героиня воровала деньги у семьи ради дозы? Детектор брехні 11 сезон 12 выпуск: 36-летняя киевлянка Юлия Голубева боится потерять своего любимого. Женщина попытается доказать своей, что больше не употребляет наркотики и готова лечиться от зависимости

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