19 квітня в ефір телеканалу СТБ вийшов 12 випуск 11-го сезону психологічного проєкту «Детектор брехні». Ведучий Дмитро Карпачов з’ясовував, як героїні програми довести своїй сім’ї, що вона зав’язала з наркотиками. І чи можна налагодити стосунки з родичами після тривалого обману?

Пройти тест на чесність сьогодні наважилася 36-річна киянка Юлія Голубєва. Найбільше у світі жінка боїться втратити свого коханого. Вона переконана, що наробила багато помилок, але сподівається, що правда, озвучена на детекторі, зможе довести чоловікові, що вона виправилася і готова почати нове життя разом із сім’єю. Підтримати її в студію прийшли мама Валентина, син Сурен, чоловік Джахід і подруга Тетяна.

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Під час випуску Дмитро Карпачов з’ясував, що героїня проєкту вперше спробувала наркотики в 14 років. Юлія зізналася, що звинувачує в цьому свою маму, адже та після розлучення з чоловіком дозволяла собі пійти з дому на кілька місяців, залишаючи при цьому дітей. Валентина зізналася, що дуже шкодує про свій учинок і звинувачує себе в цьому. Пізніше вона намагалася налагодити стосунки з дочкою, проте зробити це було складно.

Також героїня випуску зізналася, що в 17 років завагітніла, а все тому, що дуже хотіла створити сім’ю, якої в неї ніколи не було. Та незважаючи на це, вона дозволяла собі вживати наркотики, коли була вагітною. І ця залежність тривала протягом довгого часу. Навіть перебуваючи в другому шлюбі, Юля обманювала свого чоловіка і на роботі купувала наркотики. Джахід, дізнавшись про таку ситуацію, змусив її покинути роботу, не дозволяв їй розпоряджатися грошима і контролював кожен її крок. А всі турботи про дітей взяла на себе мама Юлії. Чоловік героїні проєкту зізнався, що тоді йому було дуже складно і він дозволяв собі навіть піднімати руку на дружину. Сама ж Юлія зізналася, що їй дуже соромно за свою поведінку. Вона кається у своїх учинках і потай боїться, що Джахід може знайти собі іншу жінку, адже навіщо йому наркоманка.

Та головне запитання — чи готова Юлія звернутися до нарколога й інших фахівців, щоб побороти залежність? Дізнайтеся всі подробиці у 12 випуску «Детектора брехні»-11.

Video: «Детектор брехні»-11 випуск 12: Невже героїня крала гроші в сім’ї заради дози? Детектор брехні 11 сезон 12 випуск: 36-річна киянка Юлія Голубєва боїться втратити свого коханого. Жінка спробує довести своєї, що більше не вживає наркотики і готова лікуватися від залежності

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