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Детектор брехні

«Детектор брехні»-12 випуск 3: дитячі травми та примирення з матір’ю

10.09.2022

11 вересня о 18:40 в ефір телеканалу СТБ вийде 3-й випуск 12 сезону психологічного проєкту «Детектор брехні». Що сповідує мати, яка ненавидить рідних дітей? Чому гостя нового випуску настільки спокійно говорить про приниження? Що може бути причиною такої цинічної байдужості? Докладніше читайте в анонсі STB.UA.

Детектор лжи 12 сезон 3 выпуск: анонс СТБ от 11.09.2022

Христина Пригода прийде до студії «Детектора брехні», щоб не лише собі відповісти на складні питання, а й порозумітися з дітьми та рідною матір’ю. 31-річна журналістка виховує 4 дітей. Вона погодилася сісти в крісло та пройти детектор брехні, щоб довести, що гідно виховує своїх дітей. Ба більше, не є тією, ким її вважає рідна мати. Христина впевнена, їй вистачить аргументів, аби примиритися з матір’ю

У 3 випуску психологічного проєкту «Детектор брехні»-12 ви дізнаєтесь:

  • Чому у Христини були ворожі стосунки з мамою?
  • Невже мати жінки усвідомлено одягала її в лахміття?
  • Що спричинило ігнорування тяжкого захворювання Христини? І чи могла мати свідомо не звертатися до лікарів?
  • У що трансформувалися дитячі травми Христини? І чи зможуть дочка з матір’ю примиритися?

Детектор лжи 12 сезон 3 выпуск: анонс СТБ от 11.09.2022

Не пропустіть 3 випуск програми «Детектор брехні» у неділю, 11 вересня, о 18:40 на телеканалі СТБ.

Проєкт було знято до 24 лютого 2022 року.

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