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Детектор брехні

«Детектор брехні»-12 выпуск 3: детские травмы и примирение с матерью

10.09.2022

11 сентября в 18:40 в эфир телеканала СТБ выйдет 3 выпуск 12 сезона психологического проекта «Детектор брехні». Что исповедует мать, ненавидящая родных детей? Почему гостя нового выпуска настолько спокойно говорит об унижениях? Что может быть причиной такого циничного безразличия? Подробнее читайте в анонсе STB.UA

Детектор лжи 12 сезон 3 выпуск: анонс СТБ от 11.09.2022

Кристина Пригода придет в студию «Детектора брехні», чтобы не только себе ответить на сложные вопросы, но и объясниться перед детьми и родной матерью. 31-летняя журналистка воспитывает 4-х детей. Она согласилась сесть в кресло и пройти детектор лжи, чтобы доказать, что достойно воспитывает своих чад. Более того, не является той, кем ее считает родная мать. Кристина уверена, ей хватит аргументов и примириться с матерью   

В 3 выпуске психологического проекта «Детектор брехні»-12 вы узнаете:

  • Почему у Кристины были враждебные отношения с мамой?
  • Неужели мать женщины осознанно в детстве одевала ее в лохмотья?
  • Что стало причиной игнорирования тяжелого заболевания Кристины? И могла ли мама осознанно не обращаться к врачам?
  • Во что трансформировались детские травмы Кристины? И смогут ли дочь с матерью примириться?

Детектор лжи 12 сезон 3 выпуск: анонс СТБ от 11.09.2022

Не пропустите 3 выпуск программы «Детектор брехні» в воскресенье, 11 сентября, в 18:40 на телеканале СТБ.

Проект был отснят до 24 февраля 2022 года.

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