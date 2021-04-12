12 квітня в ефір телеканалу СТБ вийшов 11 випуск 11-го сезону психологічного проєкту «Детектор брехні». Ведучий Дмитро Карпачов з’ясовував, як герою програми довести своїй сестрі, що він не причетний до смерті її батька. І чи можна налагодити взаємини з родичами після років мовчання?

Пройти тест на чесність сьогодні наважився 35-річний Євген Лупанов. Чоловік хоче помиритися зі своєю зведеною сестрою, яка з 12 років вважає його винним у смерті рідного батька. Щоб довести, що він не причетний до злочину, Євген вирішив сісти в крісло детектора брехні. Підтримати його в студію прийшли сестра Олександра, друг Павло і дружина Анна.

Герой випуску зізнався, що його дитинство було непростим, а все через вітчима. Тому в пасинкові не подобалося практично все, навіть форма черепа. Він шантажем змусив Євгена піти жити від матері. У разі відмови хлопчикові загрожувало чергове побиття. Однак ведучого проєкту здивував той факт, що мати легко погодилася з таким рішенням сина і спокійно відвезла його до рідного батька. І це незважаючи на те, що хлопчик не бачив його протягом семи років. Однак сестра Євгена ― Олександра― зізналася, що ця ініціатива виходила не від вітчима, а від матері. Жінка наважилася на такий вчинок, бо чоловік був проти її спілкування з батьком Євгена.

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За словами героя випуску, життя з рідним батьком було прекрасним. Він ніколи не бив Євгена і завжди дуже м’яко вказував на помилки. Проте після переїзду спілкування з вітчимом не припинилося. У них завжди були дуже натягнуті стосунки, адже вітчим усім виглядом показував, що не горить бажанням спілкуватися. Однак зведена сестра висловила думку про те, що її рідний батько не був тираном, хоча й дозволяв собі піднімати руку на маму. Так, під час одного зі скандалів, на якому був присутній Євген, вітчим ударив не тільки маму, а й його. Після цього Євген пригрозив, що вб’є його, якщо він колись іще бодай замахнеться на нього чи маму.

Та головне запитання — чи причетний Євген до смерті вітчима, а також чому він вирішив налагодити стосунки з сестрою після стількох років мовчання? Дізнайтеся всі подробиці в 11 випуску «Детектора брехні»-11.

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Video: «Детектор брехні»-11 випуск 11: Невже герой причетний до смерті вітчима? Детектор брехні 11 випуск 11: Євген Лупанов хоче помиритися зі зведеною сестрою, яка винуватить його у смерті батька. Подробиці в 11 випуску Детектора брехні 11

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