Середньостатистична людина бреше три рази за 10 хвилин розмови. Хочете навчитися читати людину та розпізнавати брехню з перших хвилин? Чи, може, вам більше до душі виявляти брехню завдяки міміці і жестам співрозмовника? Погодьтеся, непоганий навик! А давайте його потренуємо! Пропонуємо ознайомитися з добіркою художніх фільмів і серіалів про вивчення невербальної поведінки людини і тестування на поліграфі. Заінтриговані? Тоді вперед — у нашому матеріалі тільки найцікавіше. Запевняємо, після перегляду цих фільмів вам позаздрить найвідоміший детектив.

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«Теорія брехні»

Один із найпопулярніших американських серіалів про розслідування злочинів фахівцями, які вивчають поведінку тіла і обличчя людини під час брехні. Головний герой — доктор Лайтман. Чоловік вважає, що всі люди — брехуни, і щоб довести це, йому вистачить кількох хвилин спілкування з людиною. Будь-який рух, жест, необережне слово дають змогу викрити вашу брехню. Треба лише вміти це побачити. Завдання доктора Лайтмана і його колег — розпізнати брехню і врятувати від в’язниці невинних людей. Захопливий серіал, від якого неможливо відірватися дуже довго.

«Мислити як злочинець»

За сюжетом серіалу група спеціальних агентів ФБР розслідує злочини, скоєні серійними вбивцями, а також випадки особливої жорстокості. У роботі використовують так звані «профілі» — психологічні портрети злочинців, складені на основі багаторічного досвіду роботи, виявлених закономірностей у поведінці і статистики. Завдання команди — зрозуміти, хто він — злочинець, як він думає, що ним керує. Саме ці знання й допомагають знайти вбивцю.

«Профіль убивці»

Психологічний трилер. За сюжетом поліція знаходить на березі річки скелети чотирьох людей. Жорстоке вбивство: експертиза встановлює, що всі четверо були вбиті нещодавно, а плоть із них була здерта ще за життя. Очевидно, в місті з’явився маніяк. Щоб розслідувати резонансний злочин і зловити вбивцю, на допомогу поліції залучають психолога, який повинен скласти портрет маніяка. Боротьба розуму з диким бажанням убивати. Фільм тримає в напрузі до останньої хвилини.

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«Менталіст»

Одного разу талановитий психолог Патрік образив «не того хлопця»: допомагаючи вистежити маніяка на прізвисько Червоний Джон, герой описує його як людину вкрай слабку, самотню і неповноцінну. У відповідь на цю заяву маніяк жорстоко вбиває дружину і дочку Патріка. З цього моменту життя головного героя кардинально змінюється — він з головою поринає в роботу в бюро розслідувань, щоб знайти Червоного Джона. Захоплива історія про жагу помсти. Та чи вдасться головному герою докопатися до істини?

«Ганнібал»

У центрі сюжету — стосунки спеціального агента ФБР Вілла Грема і психотерапевта доктора Ганнібала Лектера. Вілл Грем володіє рідкісним типом мислення, який дає змогу приміряти на себе ролі інших людей, вживатися в їхні образи і розуміти логіку їхніх учинків. Одне із завдань агента — знайти жорстокого маніяка. Однак Вілл заходить у глухий кут. По допомогу він змушений звернутися до іншого генія — провідного психіатра країни Ганнібала Лектера…

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