12 апреля в эфир телеканала СТБ вышел 11 выпуск 11-го сезона психологического проекта «Детектор брехні». Ведущий Дмитрий Карпачев выяснял, как герою программы доказать своей сестре, что ты не имеешь отношения к смерти ее отца. И можно ли наладить отношения с родственниками после годов молчания?

Пройти тест на честность сегодня решился 35-летний Евгений Лупанов. Мужчина хочет помириться со своей сводной сестрой, которая с 12 лет считает его виноватым в смерти родного отца. Чтобы доказать, что он не причастен к преступлению, Евгений решил сесть в кресло детектора лжи. Поддержать его в студию пришли сестра Александра, друг Павел и жена Анна.

Герой выпуска признался, что его детство было непростым, и все из-за отчима. Тому в пасынке не нравилось практически все, вплоть до формы черепа. Он даже с помощью шантажа заставил Евгения уйти жить от матери. В случает отказа мальчику грозило очередное избиение. Однако ведущего проекта удивил тот факт, что мать легко согласилась с таким решением сына и спокойно отвезла его к родному отцу. И это несмотря на то, что мальчик не видел его на протяжении семи лет. Однако сестра Евгения ― Александра ― призналась, что эта инициатива исходила не от отчима, а от матери. Женщина решилась на такой поступок, потому что муж был против ее общения с отцом Евгения.

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По словам героя выпуска, жизнь с родным отцом была прекрасной. Он никогда не бил Евгения и всегда очень мягко указывал на ошибки. Но после переезда общение с отчимом не прекратилось. У них всегда были очень натянутые отношения, ведь отчим всем видом показывал, что не горит желанием общаться. Однако сводная сестра высказала мнение о том, что ее родной отец не был тираном, хотя и позволял себе поднимать руку на маму. Так, во время одного из скандалов, на котором присутствовал Евгений, отчим ударил не только маму, но и его. После этого Евгений пригрозил, что убьет его, если он когда-либо еще замахнется на него или на мать.

Но главный вопрос — имеет ли Евгений отношение к смерти отчима, а также почему он решил наладить отношения с сестрой после стольких лет молчания? Узнайте все подробности в 11 выпуске «Детектора брехні»-11.

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Video: «Детектор брехні»-11 выпуск 11: Неужели герой имеет отношение к смерти отчима? Детектор брехні 11 выпуск 11: Евгений Лупанов хочет помириться со сводной сестрой, которая винит его в смерти отца. Подробнее в 11 выпуске Детектора брехні 11

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