26 квітня в ефір телеканалу СТБ вийшов 13 випуск 11-го сезону психологічного проєкту «Детектор брехні». Ведучий Дмитро Карпачов з’ясовував, які помилки батьків можуть зіпсувати життя дітям? І чи можуть діти звинувачувати батьків у всіх своїх нещастях? Сьогодні свою правду розповів Олег Ярошенко.

Пройти тест на чесність сьогодні наважився 37-річний Олег Ярошенко. Чоловік з самого дитинства таїть образу на маму і вважає її винною у своїх нещастях. Герой хоче довести, що він уже дорослий чоловік, якого пізно виховувати. Як стверджує Олег, через маму він не може влаштувати особисте життя. Підтримати його в студію прийшли мама Олександра, подруга Ірина і друг Сергій.

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Герой програми розповів, що таїть на маму велику образу ще з дитинства, адже вона контролювала його і час від часу піднімала руку. А одного разу навіть погрожувала перерізати собі вени, якщо він не буде добре вчитися. Усе це призвело до того, що після школи Олег не зміг знайти себе і не продовжив навчання. І тільки в 37 років він вступив до коледжу і нині осягає ази гри на ксилофоні. Ведучий проєкту здивувався такій позиції, адже, на його думку, дорослий чоловік повинен уміти подбати про себе. Однак сам герой програми нічого поганого в цьому не бачить, адже точно знає, що мама завжди зможе його прогодувати. Він зізнався, що хоче знайти хорошу роботу, але поки це в нього не виходить, а працювати за копійки він не буде. До того ж Олег ображений на маму за те, що вона відмовилася проспонсорувати його передвиборчу кампанію. Цей факт, на його думку, поставив хрест на його кар’єрі політика. Саме тому останні 10 років чоловіка повністю утримує мама.

Крім цього герой упевнений, що через маму в нього не склалося й особисте життя. Так, він звинуватив її в тому, що втратив цноту тільки в 25 років, адже вона постійно заважала. Мама виганяла синових дівчат з дому, бо вважає, що її квартира — не бордель. Проте чоловік твердо впевнений, що це і його дім теж, тому він може робити там усе, що захоче.

Щоправда, Олег зізнався, що знайшов вихід із цієї ситуації: він користувався послугами повій. До того ж міг обійти кілька борделів, щоб знайти найвродливішу. А ось гроші на ці розваги він брав у банку — у нього було кілька кредитів, половину з яких сплатила його мама.

Незважаючи на все це, герой випуску зміг знайти дівчину, з якою захотів створити сім’ю. Однак стосунки не склалися, адже його мама не прийняла її як рідну дочку. Жінка зізналася, що втомилася терпіти постійні скандали, які відбувалися між сином і його дівчиною. До того ж вона впевнена: щоб створювати сім’ю, потрібно спочатку стати самостійним, а її син поки до цього не готовий.

Та головне питання — чи мріє Олег про смерть рідних, щоб стати єдиним спадкоємцем 4-кімнатної квартири? Дізнайтеся всі подробиці в 13 випуску «Детектора брехні»-11.

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