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Танці. World of Dance

«Танці. World of Dance»: виступи учасників 4 випуску від 20.11.2022

22.11.2022

У неділю на сцену шоу «Танці. World of Dance» вийшли нові учасники, які прагнуть жити та танцювати всупереч усьому! Вони танцюють життя заради мрії та нашої перемоги, бо не можуть інакше. Хто став учасниками шоу «Танці. World of Dance» і вийшов на сцену у 4 випуску від 20.11.2022? Дивіться відео виступів танцюристів у нашому матеріалі STB.UA.

Танці. World of Dance: відео виступів учасників 4 випуску від 20.11.2022

Переможця визначає лише глядач! Голосування за фаворитів 4 випуску вже відкрито та триватиме тиждень. Вибрати улюблених учасників можна у кожній із трьох категорій: Діти, Дорослі та Команди. Безкоштовне голосування відбувається у спеціальному телеграм-каналі СТБ ТУТ.

Більше на тему: Що відомо про учасників 4 випуску «Танці. World Of Dance»

«Танці. World of Dance»: Категорія «Діти» 

Арсеній Мороз та Анастасія Захарова
15 років, Київ
латина

Video: Танці. World of Dance: відео виступів учасників 4 випуску від 20.11.2022

Хто виступив у 4 випуску проєкту Танці. World of Dance від 20.11.2022 - відео виступів учасників Танців у матеріалі СТБ

Софія Захаренко
11 років, Мелітополь
dancehall, waacking

Video: Танці. World of Dance: відео виступів учасників 4 випуску від 20.11.2022

Хто виступив у 4 випуску проєкту Танці. World of Dance від 20.11.2022 - відео виступів учасників Танців у матеріалі СТБ

Тимур Теренчук
11 років, Вінниця
брейкданс

Video: Танці. World of Dance: відео виступів учасників 4 випуску від 20.11.2022

Хто виступив у 4 випуску проєкту Танці. World of Dance від 20.11.2022 - відео виступів учасників Танців у матеріалі СТБ

Карина Проскуркіна
9 років, Мелітополь
диско-слоу

Video: Танці. World of Dance: відео виступів учасників 4 випуску від 20.11.2022

Хто виступив у 4 випуску проєкту Танці. World of Dance від 20.11.2022 - відео виступів учасників Танців у матеріалі СТБ

Святослав (Baby Spitfire)
9 років, Хмельницький
крамп

Video: Танці. World of Dance: відео виступів учасників 4 випуску від 20.11.2022

Хто виступив у 4 випуску проєкту Танці. World of Dance від 20.11.2022 - відео виступів учасників Танців у матеріалі СТБ

«Танці. World of Dance»: Категорія «Дорослі»

Олександр Гришай
18 років, Кривий Ріг
show

Video: Танці. World of Dance: відео виступів учасників 4 випуску від 20.11.2022

Хто виступив у 4 випуску проєкту Танці. World of Dance від 20.11.2022 - відео виступів учасників Танців у матеріалі СТБ

Олена Гончар і Змій
51 рік, Київ
кінологічний фрістайл

Video: Танці. World of Dance: відео виступів учасників 4 випуску від 20.11.2022

Хто виступив у 4 випуску проєкту Танці. World of Dance від 20.11.2022 - відео виступів учасників Танців у матеріалі СТБ

Дар’я Коваль
26 років, Дніпро
модерн

Video: Танці. World of Dance: відео виступів учасників 4 випуску від 20.11.2022

Хто виступив у 4 випуску проєкту Танці. World of Dance від 20.11.2022 - відео виступів учасників Танців у матеріалі СТБ

Вероніка Шулькевич
20 років, Одеса
східні танці

Video: Танці. World of Dance: відео виступів учасників 4 випуску від 20.11.2022

Хто виступив у 4 випуску проєкту Танці. World of Dance від 20.11.2022 - відео виступів учасників Танців у матеріалі СТБ

Юджин Кулаковський
33 роки, Київ
хіп-хоп

Video: Танці. World of Dance: відео виступів учасників 4 випуску від 20.11.2022

Хто виступив у 4 випуску проєкту Танці. World of Dance від 20.11.2022 - відео виступів учасників Танців у матеріалі СТБ

Ярослав Крук
26 років, Рівне
брейкданс

Video: Танці. World of Dance: відео виступів учасників 4 випуску від 20.11.2022

Хто виступив у 4 випуску проєкту Танці. World of Dance від 20.11.2022 - відео виступів учасників Танців у матеріалі СТБ

«Танці. World of Dance»: Категорія «Команди»

Віталій Загоруйко та Дарина Матвейчук
35 і 25 років, Київ
аргентинське танго

Video: Танці. World of Dance: відео виступів учасників 4 випуску від 20.11.2022

Хто виступив у 4 випуску проєкту Танці. World of Dance від 20.11.2022 - відео виступів учасників Танців у матеріалі СТБ

Софія Кончицька та Денис Орлов
19 і 18 років, Харків
латина       

Video: Танці. World of Dance: відео виступів учасників 4 випуску від 20.11.2022

Хто виступив у 4 випуску проєкту Танці. World of Dance від 20.11.2022 - відео виступів учасників Танців у матеріалі СТБ

 

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