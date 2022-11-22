«Танці. World of Dance»: виступи учасників 4 випуску від 20.11.2022
У неділю на сцену шоу «Танці. World of Dance» вийшли нові учасники, які прагнуть жити та танцювати всупереч усьому! Вони танцюють життя заради мрії та нашої перемоги, бо не можуть інакше. Хто став учасниками шоу «Танці. World of Dance» і вийшов на сцену у 4 випуску від 20.11.2022? Дивіться відео виступів танцюристів у нашому матеріалі STB.UA.
Переможця визначає лише глядач! Голосування за фаворитів 4 випуску вже відкрито та триватиме тиждень. Вибрати улюблених учасників можна у кожній із трьох категорій: Діти, Дорослі та Команди. Безкоштовне голосування відбувається у спеціальному телеграм-каналі СТБ ТУТ.
Більше на тему: Що відомо про учасників 4 випуску «Танці. World Of Dance»
«Танці. World of Dance»: Категорія «Діти»
Арсеній Мороз та Анастасія Захарова
15 років, Київ
латина
Video: Танці. World of Dance: відео виступів учасників 4 випуску від 20.11.2022
Софія Захаренко
11 років, Мелітополь
dancehall, waacking
Video: Танці. World of Dance: відео виступів учасників 4 випуску від 20.11.2022
Тимур Теренчук
11 років, Вінниця
брейкданс
Video: Танці. World of Dance: відео виступів учасників 4 випуску від 20.11.2022
Карина Проскуркіна
9 років, Мелітополь
диско-слоу
Video: Танці. World of Dance: відео виступів учасників 4 випуску від 20.11.2022
Святослав (Baby Spitfire)
9 років, Хмельницький
крамп
Video: Танці. World of Dance: відео виступів учасників 4 випуску від 20.11.2022
«Танці. World of Dance»: Категорія «Дорослі»
Олександр Гришай
18 років, Кривий Ріг
show
Video: Танці. World of Dance: відео виступів учасників 4 випуску від 20.11.2022
Олена Гончар і Змій
51 рік, Київ
кінологічний фрістайл
Video: Танці. World of Dance: відео виступів учасників 4 випуску від 20.11.2022
Дар’я Коваль
26 років, Дніпро
модерн
Video: Танці. World of Dance: відео виступів учасників 4 випуску від 20.11.2022
Вероніка Шулькевич
20 років, Одеса
східні танці
Video: Танці. World of Dance: відео виступів учасників 4 випуску від 20.11.2022
Юджин Кулаковський
33 роки, Київ
хіп-хоп
Video: Танці. World of Dance: відео виступів учасників 4 випуску від 20.11.2022
Ярослав Крук
26 років, Рівне
брейкданс
Video: Танці. World of Dance: відео виступів учасників 4 випуску від 20.11.2022
«Танці. World of Dance»: Категорія «Команди»
Віталій Загоруйко та Дарина Матвейчук
35 і 25 років, Київ
аргентинське танго
Video: Танці. World of Dance: відео виступів учасників 4 випуску від 20.11.2022
Софія Кончицька та Денис Орлов
19 і 18 років, Харків
латина
Video: Танці. World of Dance: відео виступів учасників 4 випуску від 20.11.2022
Дякуємо!
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