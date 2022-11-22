«Танці. World of Dance»: выступления участников 4 выпуска от 20.11.2022
В воскресенье на сцену шоу «Танці. World of Dance» вышли новые участники, стремящиеся жить и танцевать вопреки всему! Они танцуют жизнь ради мечты и нашей победы, потому что не могут иначе. Кто стал участниками шоу «Танці. World of Dance» и вышел на сцену в 4 выпуске от 20.11.2022? Смотрите видео выступлений танцоров в нашем материале STB.UA.
Победителя определяет только зритель! Голосование за фаворитов 4 выпуска уже открыто и продлится неделю. Выбрать любимых участников можно в каждой из трех категорий: Дети, Взрослые и Команды. Бесплатное голосование проходит в специальном телеграмм-канале СТБ ЗДЕСЬ.
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«Танці. World of Dance»: Категория «Дети»
Арсений Мороз и Анастасия Захарова
15 лет, Киев
латина
Video: Танцы. World of Dance: выступления участников 4 выпуска от 20.11.2022
София Захаренко
11 лет, Мелитополь
dancehall, waacking
Video: Танцы. World of Dance: выступления участников 4 выпуска от 20.11.2022
Тимур Теренчук
11 лет, Винница
брейкданс
Video: Танцы. World of Dance: выступления участников 4 выпуска от 20.11.2022
Карина Проскуркина
9 лет, Мелитополь
диско-слоу
Video: Танцы. World of Dance: выступления участников 4 выпуска от 20.11.2022
Святослав (Baby Spitfire)
9 лет, Хмельницкий
крамп
Video: Танцы. World of Dance: выступления участников 4 выпуска от 20.11.2022
«Танці. World of Dance»: Категория «Взрослые»
Александр Гришай
18 лет, Кривой Рог
show
Video: Танцы. World of Dance: выступления участников 4 выпуска от 20.11.2022
Елена Гончар и Змей
51 год, Киев
кинологический фристайл
Video: Танцы. World of Dance: выступления участников 4 выпуска от 20.11.2022
Дарья Коваль
26 лет, Днепр
модерн
Video: Танцы. World of Dance: выступления участников 4 выпуска от 20.11.2022
Вероника Шулькевич
20 лет, Одесса
восточные танцы
Video: Танцы. World of Dance: выступления участников 4 выпуска от 20.11.2022
Юджин Кулаковский
33 года, Киев
хип-хоп
Video: Танцы. World of Dance: выступления участников 4 выпуска от 20.11.2022
Ярослав Крук
26 лет, Ровно
брейкданс
Video: Танцы. World of Dance: выступления участников 4 выпуска от 20.11.2022
«Танці. World of Dance»: Категория «Команды»
Виталий Загоруйко и Дарья Матвейчук
35 и 25 лет, Киев
аргентинское танго
Video: Танцы. World of Dance: выступления участников 4 выпуска от 20.11.2022
София Кончицкая и Денис Орлов
19 и 18 лет, Харьков
латина
Video: Танцы. World of Dance: выступления участников 4 выпуска от 20.11.2022
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