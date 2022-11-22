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Танці. World of Dance

«Танці. World of Dance»: выступления участников 4 выпуска от 20.11.2022

22.11.2022

В воскресенье на сцену шоу «Танці. World of Dance» вышли новые участники, стремящиеся жить и танцевать вопреки всему! Они танцуют жизнь ради мечты и нашей победы, потому что не могут иначе. Кто стал участниками шоу «Танці. World of Dance» и вышел на сцену в 4 выпуске от 20.11.2022? Смотрите видео выступлений танцоров в нашем материале STB.UA.

Танцы. World of Dance: выступления участников 4 выпуска от 20.11.2022

Победителя определяет только зритель! Голосование за фаворитов 4 выпуска уже открыто и продлится неделю. Выбрать любимых участников можно в каждой из трех категорий: Дети, Взрослые и Команды. Бесплатное голосование проходит в специальном телеграмм-канале СТБ ЗДЕСЬ.

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«Танці. World of Dance»: Категория «Дети»

Арсений Мороз и Анастасия Захарова

15 лет, Киев

латина

Video: Танцы. World of Dance: выступления участников 4 выпуска от 20.11.2022

Кто выступил в 4 выпуске проекта Танцы. World of Dance от 20.11.2022 - видео выступления участников Танцев в материале СТБ

София Захаренко
11 лет, Мелитополь
dancehall, waacking

Video: Танцы. World of Dance: выступления участников 4 выпуска от 20.11.2022

Кто выступил в 4 выпуске проекта Танцы. World of Dance от 20.11.2022 - видео выступления участников Танцев в материале СТБ

Тимур Теренчук
11 лет, Винница
брейкданс

Video: Танцы. World of Dance: выступления участников 4 выпуска от 20.11.2022

Кто выступил в 4 выпуске проекта Танцы. World of Dance от 20.11.2022 - видео выступления участников Танцев в материале СТБ

Карина Проскуркина
9 лет, Мелитополь
диско-слоу

Video: Танцы. World of Dance: выступления участников 4 выпуска от 20.11.2022

Кто выступил в 4 выпуске проекта Танцы. World of Dance от 20.11.2022 - видео выступления участников Танцев в материале СТБ

Святослав (Baby Spitfire)
9 лет, Хмельницкий
крамп

Video: Танцы. World of Dance: выступления участников 4 выпуска от 20.11.2022

Кто выступил в 4 выпуске проекта Танцы. World of Dance от 20.11.2022 - видео выступления участников Танцев в материале СТБ

«Танці. World of Dance»: Категория «Взрослые»

Александр Гришай
18 лет, Кривой Рог
show

Video: Танцы. World of Dance: выступления участников 4 выпуска от 20.11.2022

Кто выступил в 4 выпуске проекта Танцы. World of Dance от 20.11.2022 - видео выступления участников Танцев в материале СТБ

Елена Гончар и Змей
51 год, Киев
кинологический фристайл

Video: Танцы. World of Dance: выступления участников 4 выпуска от 20.11.2022

Кто выступил в 4 выпуске проекта Танцы. World of Dance от 20.11.2022 - видео выступления участников Танцев в материале СТБ

Дарья Коваль
26 лет, Днепр
модерн

Video: Танцы. World of Dance: выступления участников 4 выпуска от 20.11.2022

Кто выступил в 4 выпуске проекта Танцы. World of Dance от 20.11.2022 - видео выступления участников Танцев в материале СТБ

Вероника Шулькевич
20 лет, Одесса
восточные танцы

Video: Танцы. World of Dance: выступления участников 4 выпуска от 20.11.2022

Кто выступил в 4 выпуске проекта Танцы. World of Dance от 20.11.2022 - видео выступления участников Танцев в материале СТБ

Юджин Кулаковский
33 года, Киев
хип-хоп

Video: Танцы. World of Dance: выступления участников 4 выпуска от 20.11.2022

Кто выступил в 4 выпуске проекта Танцы. World of Dance от 20.11.2022 - видео выступления участников Танцев в материале СТБ

Ярослав Крук
26 лет, Ровно
брейкданс

Video: Танцы. World of Dance: выступления участников 4 выпуска от 20.11.2022

Кто выступил в 4 выпуске проекта Танцы. World of Dance от 20.11.2022 - видео выступления участников Танцев в материале СТБ

«Танці. World of Dance»: Категория «Команды»

Виталий Загоруйко и Дарья Матвейчук
35 и 25 лет, Киев
аргентинское танго

Video: Танцы. World of Dance: выступления участников 4 выпуска от 20.11.2022

Кто выступил в 4 выпуске проекта Танцы. World of Dance от 20.11.2022 - видео выступления участников Танцев в материале СТБ

София Кончицкая и Денис Орлов
19 и 18 лет, Харьков
латина

Video: Танцы. World of Dance: выступления участников 4 выпуска от 20.11.2022

Кто выступил в 4 выпуске проекта Танцы. World of Dance от 20.11.2022 - видео выступления участников Танцев в материале СТБ

 

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