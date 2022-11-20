Участники Танці. World of Dance 2022 выпуск 4: биография

Что известно об участниках 4 выпуска «Танці. World Of Dance»

В 4 выпуске на сцену легендарного танцевального шоу «Танці. World Of Dance» вышли 13 новых участников категорий Дети, Взрослые и Команды. Они танцуют жизнь, несмотря ни на что. Дарят надежду, а также не теряют ни минуты сегодняшнего дня. Победителя выбирает только зритель. Так что предлагаем вспомнить выступления и лучше узнать танцовщиков. Что известно об участниках 4 выпуска «Танці. World Of Dance» – читайте в биографиях в материале STB.UA.

«Танці. World Of Dance»: Категория «Дети»

Арсений Мороз и Анастасия Захарова

15 лет, Киев

латина

Чемпионы мира по бальным танцам.

Они танцуют вместе почти 4 года и за это время добились незаурядных успехов. Пара тренируется не только в Украине, но и у тренеров из Англии и Италии. Стремятся изучить все тонкости искусства бального танца, чтобы лучше представлять Украину на мировых чемпионатах. Своим главным отличием от других бальных пар считают, что они связаны ментально, а не просто танцуют вместе ради побед.

«Мы как родились вместе. И с самого рождения танцуем вместе. Нам всегда весело и очень комфортно друг с другом, и мы не ссоримся, а ищем компромиссы во всем. Между нами очень сильна связь и взаимопонимание. Поэтому мы кажемся взрослее», — говорит пара.

Анастасия – упорная перфекционистка. Арсений очень чувствительный и дипломатичный. Он чувствует настроение своей партнерши, умеет ее рассмешить, расслабить и вовремя остановить, когда тренировка в зале затянулась до переутомления.

Танцы на СТБ для Арсения и Анастасии – долгожданная возможность получить новые эмоции от своего выступления, новый опыт, прочувствовать другую атмосферу, кроме однообразных турниров. Они уверены, что на сцене World of Dance смогут выложиться на 100%.

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София Захаренко

11 лет, Мелитополь

dancehall, waacking

София занимается танцами с 4 лет. Танцует в разных стилях: денсхолл, хип-хоп, хаус, ваакинг, контемп. Участвует в соревнованиях и танцевальных батлах под ником Ракета. Родители говорят, что у Сони в характере от ракеты все: скорость, активность, энергичность и огромная настойчивость. Девочка очень много времени уделяет тренировкам – по 2-3 часа каждый день. Каждый час посвящен другому стилю. Поэтому, когда друзья зовут гулять, она никогда на это не имеет времени.

«Я не буду пропускать тренировки ради прогулок. Могу проводить время в зале до позднего вечера, потому что мне хочется, чтобы все было на самом высоком уровне», — признается маленькая звездочка.

Родители всячески поддерживают дочь на пути к мечте. Кроме танцев у Софии есть свой ютуб-канал с первым клипом. Сегодня София мечтает покорить сцену формата World of Dance, чтобы ее талант узнала вся страна. И увидела, что мастерски танцевать можно в разном возрасте.

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Тимур Теренчук

11 лет, Винница

брейкданс

Тимур — сын известного в Украине актера Александра Теренчука («Лига смеха», сериал «Однажды под Полтавой» и др.) и успешной дизайнера одежды. В Виннице эту семью знает каждый, поэтому выход на улицу вместе с папой обязательно превратится в фотосессию с прохожими. Даже из школы без небольшой автограф-сессии звездной семье выйти не удается. Тимур привык к такому вниманию окружающих, однако не хочет, чтобы его воспринимали как отца.

Мальчик любит посещать съемки и уже сам имеет небольшой актерский опыт. А также упорно занимается танцами, чтобы развивать свой талант. Тимур много тренируется – по несколько часов каждый день, даже выходные он проводит в танцевальном зале. Напряженный график не пугает, ведь его родители – лучший пример того, сколько нужно работать ради осуществления своей мечты.

«Я хочу сам достичь всего в жизни, а не так, чтобы люди думали, что это благодаря папе. Поэтому я и пришел на Танцы», – признается Тимур.

Тимур выйдет на сцену международного формата Word of dance, чтобы страна наконец-то увидела в нем талантливого танцовщика, а не звездного мальчика. Своим выступлением надеется завести зал, показать себя настоящим и наполнить сердца украинцев невероятной энергией.

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Карина Проскуркина

9 лет, Мелитополь

диско-слоу

Чемпионка Украины, Европы, мира и королева красоты.

Карина с 5-ти лет занимается художественной гимнастикой, имеет много медалей и кубков. Во время карантина начала учиться самостоятельно танцевать по видеоурокам. И уже в 7 лет к гимнастике добавились современные танцы. Сначала было так тяжело, что даже плакала, потому что было много не выходивших элементов. Но не прошло и года, как Карина стала чемпионкой Украины по диско-слоу. За второй год добыла в борьбе кубок мира, три кубка Украины и гран-при Европы.

Для своего возраста Карина очень целенаправленна. Ее день расписан по минутам: после школы сразу идет на гимнастику, потом – танцы, несколько раз в неделю учится в модельном агентстве. Участвует в конкурсах красоты и имеет титул Королевы Украины. Вечерами после изнурительных тренировок повторяет трюки еще и дома. Времени на друзей и прогулки не хватает, но Карина об этом не жалеет, потому что танцы – это ее жизнь!

В будущем Карина мечтает стать олимпийской чемпионкой по художественной гимнастике и тренировать маленьких детей. А сейчас юная чемпионка больше всего стремится покорить новую для нее вершину – сцену международного формата World of Dance и сердца всей Украины.

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Святослав (Baby Spitfire)

9 лет, Хмельницкий

крамп

Чемпион Украины и ученик Артема Спитфайера.

Святослав, он же бэби Спитфаер, что означает «зажигательный ребенок», в свои 9 – настоящая гроза всех крамперов. Танцевать начал с детства, а теперь выходит батловать против 12-летних соперников, и даже старше! Как результат – выиграл Чемпионат в категории до 18 лет. Успех не дается легко Святославу. Беби Спитфайер тренируется по 4-5 часов ежедневно.

«Конечно, устаю, но во время перерыва немного отдыхаю, подпитываюсь чем-то и снова иду тренироваться», — рассказывает танцовщик.

Тренер для Святослава – настоящий кумир, на которого он очень хочет быть похожим и у которого стремится научиться всему в танцах. Артем же, в свою очередь, ценит у своего ученика силу характера и дисциплинированность, которые ведут его к успеху и помогают выдержать взрослую конкуренцию.

Святослав очень мечтает сделать мир лучше. Было бы хорошо иметь какую магию, которая помогла бы исправлять все ошибки и недобрые поступки людей. Но мальчик знает, что это невозможно, так что будет демонстрировать собственную крамп-магию на сцене международного формата World of Dance.

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«Танці. World Of Dance»: Категория «Взрослые»

Александр Гришай

18 лет, Кривой Рог

show

Александр покинул школу после 9-го класса. Вспоминает, что очень не любил ее, а родителей это огорчало, из-за чего дома они часто ссорились. С течением времени родители решили, что лучше сохранить хорошие отношения с сыном и дать ему возможность развиваться в том, что нравится и приносит вдохновение.

Вдохновение дарили танцы. Саша развивался в этом направлении и однажды получил предложение поработать за границей. Так он оказался по контракту в Китае. В группе из 12 танцовщиков он был самым молодым – всего 16 лет, но далеко не слабее в своем стиле.

Китай дал Саше большой толчок к дальнейшему развитию и собственному успеху.

«Было приятно чувствовать себя самостоятельным, иметь возможность перевести маме деньги, привезти подарки домой. А вот местный хип-хоп разочаровал. Я увидел что-то упрощенное, измененное, без тех особых акцентов, присущих настоящему хип-хопу. Как пародия», — вспоминает парень.

Поиски настоящих мастеров, у которых можно учиться и набираться опыта, он не прекращает и сегодня. Эти поиски привели Александра на сцену международного формата World of Dance. Танцы на СТБ всегда были его мечтой, поэтому, увидев набор участников, понял, что не позволит себе упустить такую ​​возможность. Признается, что ради этой сцены каждый день работал по полной.

Голосуйте за любимых участников в телеграмм-канале СТБ: https://t.me/channelSTBgolosuvannya

Елена Гончар и Змей

51 год, Киев

кинологический фристайл

Елена уже 10 лет работает инструктором-дрессировщицей. Обучает собак бытовой и спортивной выучке, пастушаческой службе, фристайлу и другим видам. А еще готовит собак-терапевтов.

Ее шотландский колли Змей работает с особыми детками.

«Это может делать не каждая собака, здесь очень строгий отбор. Но Змей очень любит детей и вообще людей. Он умен и послушен. Мы готовим с ним программу и работаем по ней вместе с детьми. Это помогает им проходить терапию, научиться проявлять свои эмоции. Ибо собака для них может быть стимулом, мостиком для отладки коммуникации. Многим детям это легче сделать вместе с животным, потому что животное с ними на одном уровне. Собака никогда не будет оценивать ребенка – болеет он или нет, хороший или плохой, или еще что-то. И когда этого критерия нет, это расслабляет ребенка и помогает развивать коммуникативные функции. А потом они переносятся с собаки на сверстников, родителей и близких людей», — рассказывает Елена.

В свободное от работы время Змей и Елена танцуют. Активный пес любит не только исполнять всевозможные трюки, но и громко подпевать во время своего танца.

Они выходят на сцену танцевального шоу, потому что очень хотят подарить всей стране немного позитива и хороших эмоций. Хотя сами при этом очень-очень волнуются!

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Дарья Коваль

26 лет, Днепр

модерн

Даша посвятила танцам всю свою жизнь. Когда-то она делала первые шаги в легендарном проекте «Танцуют все», а сегодня преподает сразу в трех крупнейших танцевальных студиях Днепра, много работает над постановками, ставит перфомансы и организовывает батлы. Даже создала свой бренд одежды. Имея большой потенциал для профессионального успеха за границей, Даша стремится развивать танцы в своем городе и вкладывает в это все свое время. «Это образ моей жизни. Я от такого ритма получаю удовольствие», — говорит девушка.

В танце она выплескивает свои мысли, эмоции и страхи – это ее способ разобраться в себе и стать счастливее. Для нее это как терапия. Даша может станцевать все, что ее беспокоит – и на время становится легче.

Но напряженный график сказался – в прошлом году у девушки диагностировали полиартрит.

«Очень сильно начали болеть руки. Их крутило так сильно, что невозможно было даже чашку держать. Боль распространялась почти по всему телу. Это ужас. Ты не только танцевать не в состоянии, а вообще что-то делать. Таблетки не помогали. Я обошла всех врачей по несколько раз, и только один из них мне сказал, что это со мной произошло из-за постоянного перенапряжения мышц – они давят на суставы и те деформируются. Сказал, что ничем мне помочь не может, нужно научиться расслабляться. Так что я над этим работаю», — вспоминает Даша. На сцене Word of dance Даша будет танцевать свою собственную историю. «Этот номер – обо мне. О моей борьбе с моими внутренними демонами, с моим желанием быть совершенной и страхом быть несовершенной».

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Вероника Шулькевич

20 лет, Одесса

восточные танцы

Вероника занимается танцами с 3-х лет. Сначала это были классическая хореография и бальные, но однажды 5-летняя Ника увидела танцовщицу восточных танцев в красивом наряде – и увлеклась этим направлением так сильно, что он стал смыслом ее жизни. Сегодня она чемпионка мира, обладательница 15 Кубков мира, педагог чемпионатов мира, Европы и Украины. Преподает мастер-классы в Китае, Японии, Корее.

«Я была самой молодой победительницей крупнейшего чемпионата мира в Египте среди профессионалов. Туда допускали с 18 лет, но мне разрешили в 14 – и я выиграла!» – вспоминает Вероника.

Для нее восточный танец – это и есть жизнь. Это то, что вдохновляет и то, чем заряжается каждый день.

«Танцы меня держат на плаву и не позволяют ни на минуту задуматься, что я когда-нибудь покину это».

Теперь чемпионка стремится испытать свои силы на сцене международного формата World of Dance. И влюбить страну не только в свой талант, но и в волшебную многогранную красоту восточного танца.

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Юджин Кулаковский

33 года, Киев

хип-хоп

Основатель одной из известнейших танцевальных школ Украины D•SIDE.

Он живет танцами уже 17 лет. Сначала танцевал сам, потом стал ставить номера своим хип-хоп командам. 10 лет назад у него было всего три ученика, а сегодня их – две тысячи. Его имя знает весь профессиональный танцевальный мир. Наряду со своими командами он участвовал в американской и польской версиях Word of dance, покорил сцены немецких и азиатских танцевальных конкурсов. Сегодня Юджин радуется, что известный формат, столь желанный для многих профессиональных танцовщиков, наконец и в Украине.

Несмотря на то, что он основатель и преподаватель большой танцевальной школы, Юджин часто выходит на сцену вместе со своими учениками.

«Во мне еще живет тот артист, который хочет делиться своим творчеством со зрителем. Удивляет, когда коллеги спрашивают: «Ты еще танцуешь? Зачем?» Я люблю танцевать, несмотря на какие-то существующие стереотипы по возрастным рамкам для артиста. Конечно, в 33 энергия уже не та, что в 25. Но я буду танцевать пока могу. Пока мне разрешает мое здоровье. А возраст – это только цифра», – говорит Юджин.

Его цель – собственным примером показать юному поколению, что танцевать можно, пока вы сами этого хотите. Своим выступлением на сцене международного формата World of Dance Юджин хочет вдохновить своих учеников.

«Когда-то я был на их месте, стоял за сценой, смотрел на легенд и вдохновлялся ими. Я рад, что мои дети сегодня меня поддерживают».

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Ярослав Крук

26 лет, Ровно

брейкданс

Ярослав живет танцами уже 15 лет. Учился в хореографическом училище и университете. В основном танцевал хип-хоп, паппинг, занимался акробатикой. Теперь преподает детям и уже 5 лет танцует под открытым небом в центре Киева, где каждый вечер собирается хопперская тусовка.

«Танцы на улице для меня не ради заработка, потому что на него не проживешь. Я там кайфую! Когда у меня выходные от основной работы, я постоянно там, отвожу душу», — говорит Ярослав.

На сцене международного формата World of Dance Ярослав хочет показать все свое мастерство и достигший танцевального уровня. Это будет веселый танец, довольно необычные трюки, которые мало кто исполняет. Некоторые элементы Ярослав придумал сам. Он очень хочет удивить Украину своим танцем!

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«Танцы. World Of Dance»: Категория «Команды»

Виталий Загоруйко и Дарья Матвейчук

35 и 25 лет, Киев

аргентинское танго

Виталий – выпускник легендарного шоу «Танцуют все», а Дарья – его бывшая студентка и теперь партнерша.

Она увидела его на проекте «Танцуют все» 10 лет назад. Ей было всего 12, а он уже был звездой легендарного проекта и покорял своим танцем все женские сердца страны. Тогда он поразил ее своей искренней ухмылкой.

Следующая встреча состоялась уже на занятии, когда Дарья стала студенткой хореографического училища. Она чуть не потеряла сознание, когда увидела в зале преподавателя «с телевизора». А когда Виталий, на тот момент уже Заслуженный мастер спорта по бальным танцам, владелец школы бальных танцев и своего театра танцев, а также участник нескольких популярных телешоу, предложил Дарье стать в пару – девушка не могла поверить, что это происходит именно с ней.

«Она просто была лучшей на курсе», – объясняет Виталий.

Станцоваться – это как бы выстроить отношения. И сегодня они могут признаться, что нашли своего «того же» партнера, с которым можно покорять любые сцены.

На сцене международного формата World of Dance Виталий и Дарья хотят заявить о себе как танго-дуэт, продемонстрировать всю красоту и эмоциональность аргентинского танго и влюбить в него украинцев.

«Конечно, будет много страсти, какое танго без нее», — интригует пара.

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София Кончицкая и Денис Орлов

19 и 18 лет, Харьков

латина

Двухразовые чемпионы Украины, бронзовые призеры чемпионата Европы и бронзовые призеры Кубка мира по бальному танцу.

Они танцуют в паре уже 2 года. Оба – перфекционисты и лидеры, всегда стремящиеся к лучшему результату. Такую планку выдержит не каждая бальная пара, поэтому цена идеального выступления на паркете и призовых мест – многочасовая тяжелая работа в зале почти без перерывов.

«Я никогда не позволяю себе останавливаться на достигнутом. Два-три дня после чемпионата – и я уже начинаю скучать. Мне нужно что-то делать. Не каждый партнер готов терпеть такую ​​активность, поэтому я счастлива, что Денис поддерживает меня во всем», — признается София. «У меня было много танцевальных партнерш, но София — первая, с кем я танцую так долго. Возможно, требовательность к себе и другим может кого пугать, но это залог успеха и планка, которую постоянно должен держать», — говорит Денис.

На сцене международного формата World of Dance София и Денис стремятся обрести новый опыт, почувствовать другой конкурсный драйв и показать свой талант всей стране.

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